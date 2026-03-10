¿Te acuerdas del chef inglés que insultó el pan mexicano? Dueño de Green Rhino tiene socio “incómodo”

Richard Hart y René Kedzepi Declarar que en México “no existe cultura del pan” no ha sido lo único por lo que Richard Hart ha sido criticado; su cercanía a un chef acusado de violencia laboral lo pone en el foco de las redes sociales... otra vez.

El panadero británico Richard Hart es una figura renombrable en la gastronomía universal, reconocido por ser el chef que entrenó al actor Lionel Boyce para su papel de chef pastelero (Marcus Brooks) en la serie The Bear.

Sin embargo, en México tuvo un impacto distinto al que ha ocasionado en los lugares del mundo a los que ha arribado con su talento panadero, ya que en el año 2024 generó polémica al declarar en un podcast que en el país “no existe cultura del pan”, criticando el típico pan dulce que identifica a México e insultando también el bolillo.

A pesar de que el británico pidió disculpas públicamente, reconociendo su error y expresando su respeto por la gastronomía mexicana, el país no olvidó con facilidad la declaración despectiva y, tras un artículo reciente publicado por The New York Times, algunos y algunas internautas han señalado al chef panadero por otra razón que tiene que ver con uno de sus socios más cercanos.

René Kedzepi, el chef acusado por violencia laboral y socio del panadero Richard Hart

Noma, ubicado en Copenhage, es un restaurante fundado y dirigido por el chef René Kedzepi, altamente reconocido en la gastronomía internacional por su enfoque en la nueva cocina nórdica y técnicas de fermentación.

Bajo su mando, Noma ganó el título de “Mejor restaurante del mundo” cinco veces desde su creación, además de que cuenta con tres estrellas Michelin; no obstante, el restaurante cerró sus puertas en 2023 para convertirse en un laboratorio gastronómico.

En aquella época, Kedzepi declaró a The New York Times que Noma se había vuelto “insostenible” en el contexto del nuevo modelo de alta cocina.

“Finaciera y emocionalmente, como empleador y como ser humano, simplemente no funciona”, dijo al medio estadounidense, señalando que se debía repensar completamente la industria de la cocina.

Sin embargo, en las últimas semanas de este 2026, un antiguo empleado de Redzepi destapó una serie de abusos físicos y emocionales de los que fue testigo cuando trabajó en Noma, señalando al chef como el perpetrador principal.

“Noma no es una historia de innovación. Es la historia de un maniaco que se dedicó a fomentar una cultura de miedo, abuso y explotación", declaró en su cuenta de Instagram, compartiendo una serie de pruebas sobre los abusos sucedidos.

Redzepi implementaba castigos físicos y psicológicos a su personal en Noma

Jason Ignacio White, trabajador de Noma en el periodo de 2017-2022, decidió hacer público una serie de testimonios —incluyendo el suyo— donde René Kedzepi fue señalado como “un maniaco” que dañó continuamente a los jóvenes chefs y miembros del equipo de cocina.

Tras esto, The New York Times se dio a la tarea de entrevistar independientemente a 35 exempleados, quienes relataron una variedad de castigos físicos y emocionales que recibieron o fueron testigos de que otros recibían por parte del chef en jefe.

De acuerdo con los testimonios, Kedzepi les dio “puñetazos en la cara, los pinchó con utensilios de cocina y los estampó contra las paredes”, infligiendo también abusos emocionales que consistían en la ridiculización pública, intimidación y críticas despectivas a sus cuerpos, lo que derivó en traumas duraderos por violencia psicológica.

Los exempleados declararon que temían exponer los abusos porque Redzepi amenazó con utilizar su influencia en el mundo de la gastronomía para que los incluyeran en la lista negra de todos los restaurantes en el mundo, amenazando también de deportar a las familias de algunos trabajadores o despedir a sus parejas de sus empleos en otros negocios.

“Su daño a jóvenes chefs y a miembros de confianza de su equipo creó una generación de sueños rotos y futuros abusadores que se expandieron globalmente”, sentenció White, resaltando la importancia de revelar este pasado de abuso con la esperanza de construir un futuro mejor para todos en el panorama culinario.

La conexión entre René Redzepi y Richard Hart

Ante la exposición de esta serie de abusos que Redzepi infligió a su personal en los años pasados, el público en internet no tardó en hacer la conexión entre el chef señalado y el panadero británico Richard Hart, quien fue foco de críticas en México por su falta de respeto a la gastronomía del país.

“A nadie le sorprende que estos dos sean socios”, declaró una cuenta en la red social X, presentando la descripción de la página oficial Green Rhino, la panadería que Hart fundó en Roma Norte de la Ciudad de México.

Richard Hart y su vínculo con René Kedzepi Descripción de la trayectoria de Richard Hart en la página oficial de Green Rhino en CDMX.

Tal como la cuenta señaló, la página oficial de la panadería artesanal del británico relata lo siguiente:

“Cuando René Redzepi de Noma lo invitó a abrir una panadería en Copenhague, apostó a una nueva aventura en Dinamarca. Con el apoyo de René abrió Hart Bageri en 2018; ahora hay 15 locales en Copenhague".

Kedzepi no sólo fue un socio para Hart, sino también un mentor que lo guió al éxito en Copenhage, permitiéndole expandir su imperio hacia México, donde emprendió un nuevo proyecto con Green Rhino... y ganándose después el rechazo nacional por sus declaraciones que devaluaron la cultura panadera el país.