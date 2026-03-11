Agenda ARMY: conoce las fechas de marzo-abril más importantes para el comeback de BTS

Agenda BTS marzo-abril El nuevo álbum de BTS, ‘ARIRANG’, podrá escucharse desde el 19 de marzo en México.

ARMY, la fanbase más poderosa en el k-pop al ser el “ejército” de apoyo y defensa del grupo surcoreano BTS tendrá una de las agendas más ocupadas y mejor recompensadas a partir de este marzo de 2026, pues los siete chicos ‘a prueba de balas’ que han esperado en conjunto por aproximadamente cuatro años, finalmente volverán a la industria musical con su ansiado comeback ‘ARIRANG’.

Desde un documental producido por Netflix que narrará la preparación del grupo para este regreso, rememorando los primeros pasos de su vasta trayectoria, hasta conciertos transmitidos en tiempo real, las y los ARMY tendrán contenido continuo de sus idols preferidos durante los meses de marzo y abril, por lo que aquí te contaremos las fechas más importantes que no te puedes perder.

Agenda de BTS en marzo: comeback ARIRANG, documental de Netflix y concierto en vivo

La carrera del regreso de BTS ha afinado todas las preparaciones finales para arrancar motores el 20 de marzo de 2026, día en el que se liberará su nuevo álbum ‘ARIRANG’ a nivel global, mas el horario y día cambiará para México debido a la diferencia horaria de la zona.

De la misma forma sucederá en la transmisión del concierto en vivo que se llevará a cabo en Corea del Sur y será responsabilidad de Netflix transmitirlo a nivel global.

Debido a esto, los días y horarios para México de la agenda de BTS en marzo de 2026, será de la siguiente forma:

Jueves 19 de marzo: Lanzamiento del álbum ‘ARIRANG’ a las 10:00 PM .

Lanzamiento del álbum a las . Sábado 21 de marzo: The Comeback Live Netflix, t ransmisión en vivo del concierto que BTS dará en la plaza Gwanghwamun de Seúl, transmitido a México mediante Netflix a las 5:00 AM .

ransmisión en vivo del concierto que BTS dará en la plaza Gwanghwamun de Seúl, transmitido a México mediante Netflix a las . Viernes 27 de marzo: Estreno de BTS: The Return Documental Netflix, documental de la plataforma de streaming que mostrará el comienzo de una nueva era para la agrupación.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la hora oficial para el estreno del documental, por lo que se recomienda a la fanbase ARMY estar atenta de las actualizaciones de la plataforma.

Agenda de BTS en abril: inicia la gira de conciertos en Corea del Sur y Japón

¡BTS volverá definitivamente al ruedo con su gira global! A partir de este mes, los siete artistas se presentarán en diversos escenarios, teniendo por primer parada la ciudad Goyang de Corea del Sur, transmisión destinada a la aplicación Weverse.

Jueves 9 de abril: Día 1 en Goyang, se transmitirá a través de un pago en Weverse , con horario para México a las 4:00 AM .

Día 1 en Goyang, se transmitirá a través de un pago en , con horario para México a las . Sábado 11 de abril: Al igual que el concierto anterior, Weverse contará con una transmisión en vivo a las 4:00 AM para México , sin embargo, también existirán funciones en cines del país con los horarios 1:00 PM y 4:45 PM .

Al igual que el concierto anterior, contará con una transmisión en vivo a las , sin embargo, también existirán del país con los horarios . Domingo 12 de abril: El tercer día en Goyang también se transmitirá por pago en Weverse , con hora programa para México de 4:00 AM.

El tercer día en Goyang también se transmitirá por pago en , con hora programa para México de 4:00 AM. Sábado 18 de abril: El primer concierto de BTS en Japón tendrá transmisión por pago en Weverse a las 0:00 AM en vivo, no obstante, también contará con funciones en cine programadas a la 1:00 PM y 4:45 PM.

Los conciertos en Tampa, programados para los días 25, 26 y 28 de abril no tendrán transmisión mediante el pago en Weverse, pero podrán ser vistos a través de las transmisiones en vivo que realicen las y los ARMY que asistan a dichos conciertos.

Agenda ARMY México en mayo: conciertos de BTS en el Estadio GNP

Los siete integrantes de la agrupación idol más famosa a nivel internacional, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, volverán al escenario mexicano después de casi una década sin visitar el país como grupo.

Los conciertos programados para el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México, son los siguientes:

Jueves 7 de mayo.

Sábado 9 de mayo.

Domingo 10 de mayo.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al al Presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, la cual fue respondida durante los últimos días de febrero, la agencia del grupo surcoreano no anunció nuevos conciertos para México.

Sin embargo, debido a la inmensa pasión de la fanbase ARMY en el país, es posible que México siga siendo considerado para futuras presentaciones del grupo o en las giras de los integrantes durante sus proyectos en solitario.