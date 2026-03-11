Glamping en Guanajuato: campamentos de lujo para dormir bajo las estrellas sin renunciar al confort

En Guanajuato, la idea del turismo alternativo ha evolucionado hacia una propuesta más sofisticada: el glamping, una forma de campamento que combina naturaleza con comodidades propias de un hotel.

A menos de una hora de ciudades como León o San Miguel de Allende, empiezan a aparecer nuevos espacios que aprovechan el paisaje natural del estado. Bosques templados, viñedos y campos agrícolas se han convertido en el escenario perfecto para este tipo de hospedaje que mezcla descanso, diseño y conexión con el entorno.

El crecimiento del turismo de naturaleza en México ha impulsado estas propuestas, especialmente entre viajeros que buscan experiencias distintas al hotel tradicional.

La Sierra de Lobos y sus cabañas escondidas entre el bosque

Uno de los destinos que ha captado la atención de los amantes del glamping en Guanajuato es la Sierra de Lobos, un área natural donde el silencio y el paisaje dominan el panorama.

Aquí se encuentra La Forêt Cabañas Boutique, un complejo que reúne 27 cabañas distribuidas entre árboles y senderos naturales. El diseño privilegia materiales como madera y vidrio para que el entorno forme parte de la experiencia.

Las terrazas abiertas permiten observar el bosque desde la habitación, mientras que por las noches la fogata se convierte en el punto de encuentro para quienes buscan una escapada tranquila.

Este tipo de hospedaje resulta atractivo tanto para parejas que desean un fin de semana romántico como para familias que buscan desconectarse de la rutina urbana.

Dormir entre viñedos

La Ruta del Vino de Guanajuato también se ha sumado a la tendencia del glamping con propuestas que mezclan paisajes agrícolas y experiencias de bienestar.

En Omún Hotel Luxury Camping, las tiendas de campaña están equipadas con jacuzzi privado, terrazas con fogata y vistas directas a los viñedos. El concepto apuesta por un lujo discreto, donde la experiencia gira alrededor de la calma y el contacto con la naturaleza.

Las mañanas suelen iniciar con neblina ligera sobre los campos de lavanda. Después, el día se llena de actividades como sesiones de yoga, tiro con arco o catas de vino que se extienden hasta el atardecer.

Domo Glamping Resort y la experiencia de desconexión total

Otra alternativa que ha ganado popularidad es Domo Glamping Resort, un espacio que utiliza estructuras geodésicas para ofrecer una experiencia distinta en medio del bosque.

Los domos permiten observar el entorno natural sin perder privacidad ni comodidad. Algunos paquetes incluyen cenas al aire libre y actividades recreativas cerca de un lago cercano.

Este formato suele atraer a viajeros que buscan una experiencia más íntima, lejos del ruido de las ciudades pero sin renunciar a servicios básicos y confort.

Glampings escondidos cerca de San Miguel de Allende

En los alrededores de San Miguel de Allende también han surgido pequeños proyectos de glamping boutique, algunos instalados en zonas boscosas como Santa Rosa de Lima.

En estos espacios, el atractivo principal es el silencio. Varias propuestas incluyen jacuzzis privados, terrazas con vista al bosque y zonas de fogata donde las noches se vuelven el momento central de la experiencia.

Muchos viajeros optan por estos lugares para escapadas cortas, celebraciones especiales o fines de semana donde la desconexión digital se vuelve parte del plan.

¿Por qué el glamping en Guanajuato está creciendo?

El auge del glamping en México responde a una tendencia global que prioriza las experiencias sobre el turismo tradicional. Los viajeros buscan hospedajes que les permitan convivir con la naturaleza sin sacrificar comodidad.

En Guanajuato, las condiciones geográficas favorecen este tipo de proyectos. El estado cuenta con bosques templados, paisajes agrícolas, cielos despejados y una ubicación estratégica cerca de grandes ciudades del Bajío.

La propuesta no busca sustituir la oferta cultural del estado, famosa por sus callejones coloniales, festivales y patrimonio histórico. Más bien, amplía el catálogo turístico hacia un público que quiere explorar otro lado del destino.