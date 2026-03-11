¿Nueva bolsa de plástico Balenciaga? accesorio viral de Zhang Jingyi que desató confusión en redes sociales

Zhang Jingyi con una bolsa amarilla En redes sociales muchos pensaron que se trataba de un accesorio de la marca Balenciaga, pero en realidad el objeto estaba relacionado con la promoción de su nueva película.

En medio del glamour del Beijing International Film Festival, la actriz china Zhang Jingyi se convirtió en tendencia luego de caminar por la alfombra roja con un elegante vestido negro acompañado de una llamativa bolsa de plástico amarilla.

El contraste entre el atuendo de gala y el accesorio informal provocó que las imágenes circularan rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios asumieron que se trataba de un diseño provocador de la casa de moda Balenciaga, conocida por lanzar productos inspirados en objetos cotidianos.

Sin embargo, la historia detrás del accesorio resultó ser muy distinta.

La bolsa amarilla de Zhang Jingyi no era un accesorio de lujo, entonces ¿por qué la usó?

De acuerdo con reporteros del evento, la bolsa que llevaba la actriz no era una pieza de diseñador, sino una bolsa de plástico común utilizada como parte de la promoción de su nueva película, The One.

En la historia, Zhang Jingyi interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres son sordos. Dentro de la trama, el personaje utiliza una bolsa amarilla brillante para que sus padres puedan localizarla a la distancia, ya que no pueden escucharla cuando la llaman.

Por ese motivo, la actriz decidió llevar el mismo objeto durante su aparición pública en el festival como un gesto simbólico vinculado con la narrativa del filme.

Promoción para la película “The One” se volvió viral

La estrategia terminó funcionando más de lo esperado. El accesorio se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en internet.

Miles de usuarios bromearon en redes sociales con la idea de que Zhang Jingyi había logrado que una bolsa de plástico pareciera un accesorio de alta costura.

Entonces ¿por qué dicen que la bolsa de plástico es de la marca Balenciaga?

El malentendido se dio por que claramente muchos de los actores utilizan prendas de marcas de lujo, lo que reavivó conversaciones sobre la tendencia de algunas marcas de ropa de transformar objetos comunes en productos exclusivos, como Balenciaga.

En los últimos años, la marca ha generado polémica con diseños inspirados en artículos cotidianos; uno de los ejemplos más conocidos es el bolso “Trash Pouch”, un accesorio que imita la forma de una bolsa de basura y que fue presentado durante la colección Otoño/Invierno 2022.

El producto, elaborado con piel de becerro, llegó a venderse por alrededor de 1,700 dólares y se volvió viral en internet por su apariencia similar a una bolsa de basura común.

La marca, fundada por el diseñador español Cristóbal Balenciaga en 1917 y actualmente dirigida creativamente por Demna Gvasalia, ha apostado en los últimos años por diseños provocadores que mezclan la alta costura con elementos de la cultura urbana.