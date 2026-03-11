¿Perdiste el acceso a tu Llave MX? Guía para recuperar tu cuenta y usuario

Si olvidaste tu usuario o contraseña de Llave MX, no es necesario crear una cuenta nueva ni acudir a oficinas. La plataforma cuenta con un proceso de recuperación que permite restablecer el acceso a tu perfil en línea de forma rápida y segura.

Esta herramienta digital del Gobierno de México funciona como una identidad electrónica que permite realizar distintos trámites y servicios gubernamentales desde internet, por lo que recuperar el acceso es clave para continuar utilizando estas plataformas.

¿Cómo recuperar tu usuario de Llave MX?

Si no recuerdas tu usuario, puedes recuperarlo siguiendo estos pasos:

Ingresa al portal oficial de Llave MX. Selecciona la opción “¿Olvidé mi usuario?”. Introduce tu CURP en el formulario. El sistema mostrará pistas del correo electrónico o del número telefónico con el que registraste tu cuenta para ayudarte a identificar tu usuario.

Con esta información podrás volver a iniciar sesión en tu cuenta.

¿Cómo recuperar tu contraseña?

En caso de que hayas olvidado la contraseña, el proceso también se puede hacer en línea:

Accede al portal de Llave MX. Da clic en “¿Olvidé mi contraseña?”. Escribe el correo electrónico o número de teléfono que registraste al crear la cuenta. Recibirás un enlace o código de verificación para crear una nueva contraseña.

La nueva clave debe cumplir con ciertas medidas de seguridad, como incluir mínimo ocho caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y números.

¿Qué hacer si no puedes recuperar tu cuenta?

Si después de intentar estos pasos no logras recuperar el acceso, puedes solicitar apoyo en el Centro de Atención Ciudadana, donde te orientarán para validar tu identidad y restablecer tu cuenta.