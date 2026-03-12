¿OpenAI integrará Sora en ChatGPT? La estrategia para impulsar el uso del video con IA

Chatbot Según Søren Dinesen Østergaard, existe una importante falta de regulación de la tecnología de chatbots de IA.

Durante los últimos meses, OpenAI ha evaluado un cambio en la forma en que ofrece su herramienta de video con inteligencia artificial. De acuerdo con personas cercanas al proyecto, la compañía planea integrar las funciones de generación de video de Sora directamente en ChatGPT, una medida que podría aumentar el uso del chatbot, aunque también elevaría los costos operativos del servicio.

La decisión llega unos cinco meses después del lanzamiento de la aplicación móvil independiente de Sora, que permitía a los usuarios crear videos generados por inteligencia artificial de personas, animales o escenas imaginarias realizando acciones creativas o divertidas.

¿Por qué Sora no logró mantenerse?

Cuando la aplicación de Sora apareció en las tiendas digitales, logró captar rápidamente la atención del público. Incluso llegó a ocupar el primer lugar en descargas en la App Store y permaneció entre las aplicaciones más populares durante un tiempo.

Sin embargo, mantener a los usuarios activos resultó ser más complicado. Aunque millones de personas descargaron la aplicación en su lanzamiento, muchos dejaron de utilizarla con regularidad después del entusiasmo inicial.

La interfaz de Sora imitaba el estilo de plataformas de video corto como TikTok, con un flujo constante de contenido generado por usuarios. Aun así, el movimiento dentro de la aplicación comenzó a disminuir con el paso de los meses.

Sora aprovechará el éxito de ChatGPT

Ante esa situación, OpenAI estaría optando por una estrategia distinta: integrar Sora dentro de ChatGPT.

El chatbot se ha convertido en uno de los productos tecnológicos más populares de los últimos años. Con cerca de mil millones de usuarios activos, ChatGPT se ha vuelto prácticamente sinónimo de inteligencia artificial para muchos usuarios.

Esa enorme base de usuarios representa un valor de marca difícil de replicar para cualquier nueva aplicación. Por ello, integrar funciones como generación de video podría impulsar tanto el uso de ChatGPT como el alcance de Sora.

Dentro de OpenAI, la estrategia de lanzar herramientas como aplicaciones independientes y luego integrarlas nuevamente en el ecosistema principal no es nueva.

La empresa ha experimentado con diferentes formatos de producto para entender qué funciones funcionan mejor como servicios independientes y cuáles tienen más impacto dentro de ChatGPT.

En ese contexto, el valor de Sora podría no estar tanto en un feed social similar a TikTok, sino en la posibilidad de crear contenido y compartirlo dentro de círculos más pequeños o directamente en conversaciones.

Otros proyectos en desarrollo dentro de OpenAI

Mientras la empresa explora el futuro de Sora, también está impulsando otras herramientas dentro de su plataforma.

Una de ellas es Codex, orientada a programación, que busca competir con herramientas de desarrollo impulsadas por inteligencia artificial como Claude.

La compañía también experimenta con nuevas funciones dentro de ChatGPT, como aplicaciones de terceros, herramientas de traducción y posibles servicios relacionados con salud digital.