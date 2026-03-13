¡Cine Gratis en CDMX! Alcaldía Magdalena Contreras ofrece funciones sin costo en las salas del Víctor Manuel

Cine gratuito en Magdalena Contreras Cada fin de semana, el Cine Víctor Manuel Mendoza abre sus puertas al público para proyectar películas de forma gratuita; las palomitas también son cortesía.

El Cine Víctor Manuel Mendoza, conocido popularmente como “El Piojito” por habitantes de la colonia Barranca Seca, celebró el pasado febrero de este año su primer aniversario de funcionamiento desde la reinauguración que tuvo el 14 de febrero de 2025, rescatado y consolidándose nuevamente como un referente cultural para la alcaldía Magdalena Contreras.

La reapertura de este centro tuvo una inversión de 7 millones de pesos, teniendo por propósito preservar la historia del recinto que ha existido desde la década de 1930 y, actualmente, vuelve a cumplir su objetivo de presentar el séptimo arte a la comunidad de manera accesible, presentando cada semana una cartelera diversa de películas que han dejado huella en el industria internacional, así como promueve el cine nacional e indepentiente.

¿El Cine Víctor Manuel Mendoza es gratuito todos los días?

Desde su reapertura el año pasado, este centro cultural ha ofrecido a la población capitalina funciones gratuitas cada semana, sin embargo, su servicio de cine gratuito únicamente está disponible del día jueves al día domingo, con una cartelera que cambia semanalmente y ofrece diversos géneros para el entretenimiento familiar.

No obstante, la entrada gratuita no es el único beneficio que el Cine Víctor Manuel Mendoza ofrece, sino que también las palomitas son cortesía de la alcaldía, lo que convierte a este centro en una de las mejores opciones para disfrutar del cine cualquier fin de semana.

Internautas lo han calificado como un recinto “3B: bueno, bonito y barato”, pues los trabajos de remodelación realizados durante el año pasado contaron con la instalación de dos elevadores, rehabilitación del escenario y el mantenimiento correctivo a los sanitarios, salones y camerinos.

¿Cómo llegar al Cine Víctor Manuel Mendoza en la Magdalena Contreras?

El Cine Víctor Manuel Mendoza, renombrado de esta forma cuando el actor de la Época de Oro del cine mexicano —del mismo nombre— adquirió el recinto y lo rebautizó en 1947, se encuentra en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Calle Fortín 5 del Barrio Barranca Seca.

Podrás llegar a esta ubicación mediante el Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, descendiendo en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 y tomando la combi que vaya hacia Anzaldo Antigua, frente al Walmart de Avenida Universidad.

El trayecto a partir de este punto es de aproximadamente 25 minutos, con bajada en la alcaldía Magdalena Contreras.

Cartelera 13-15 de marzo del Cine Víctor Manuel Mendoza

La cartelera de cada semana podrás encontrarla en las cuentas oficiales de la alcaldía en redes sociales, sin embargo, aquí te adelantamos las películas que se proyectarán este fin de semana.

Viernes 13 de marzo

17:00 horas: Viernes 13 PT. 3

19:00 horas: Proyección de Red de Cine Alternativo; será una película sorpresa por el canal Pánico dedicado al cine de terror, gore, suspenso y zombies.

Sábado 14 de marzo

12:00 horas: Nacho Libre.

15:00 horas: Proyecto X.

Domingo 15 de marzo