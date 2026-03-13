Jay de la Cueva te invita a ser un rockstar: música, libertad sexual y cero filtros en su nueva colaboración con Rolling Stone y Prudence

Por desgracia, hablar de sexualidad, placer y autocuidado hoy en día sigue siendo un tabú rodeado de silencios incómodos; sin embargo, el músico mexicano Jay de la Cueva decidió subirle el volumen a la conversación y darle foco a la educación y la salud sexual.

El multiinstrumentista se sumó a una colaboración entre Rolling Stone y la marca de condones, Prudence, en un proyecto que busca abrir espacios de diálogo sobre temas que durante décadas se mantuvieron bajo llave: el deseo, la libertad sexual y el cuidado en la intimidad.

La iniciativa surge con el objetivo de cuestionar los tabúes que todavía existen alrededor de la sexualidad en México y Latinoamérica. En lugar de discursos solemnes, la apuesta es hablar del tema con naturalidad, desde la experiencia personal y con una mirada contemporánea.

Para Jay de la Cueva, participar en esta conversación tiene sentido dentro de su propia filosofía artística: cuestionar etiquetas y explorar nuevas formas de expresión.

Un artista que siempre ha desafiado etiquetas

Hablar de libertad y diversidad no es algo nuevo en la trayectoria de Jay. A lo largo de su carrera ha sido una de las figuras más versátiles del rock mexicano, participando en un sinfín de proyectos que van desde el glam hasta el rock alternativo.

Su historia musical incluye bandas y colaboraciones con grupos emblemáticos del país, como Molotov, Fobia, Titán y Moderatto, lo que lo ha convertido en uno de los músicos más camaleónicos de la escena y a ganarse a pulso el apodo de “La Máquina de Chambear”.

Desde niño creció rodeado de música y experimentación artística, lo que explica su facilidad para moverse entre géneros, instrumentos y estilos. Esa misma curiosidad es la que hoy lo lleva a participar en proyectos que mezclan cultura pop, causas sociales y música.

En ese sentido, la colaboración con Rolling Stone y Prudence encaja con una visión que el propio músico ha defendido durante años: el arte también puede ser un espacio para cuestionar prejuicios y ampliar conversaciones.

Sexo, música y cultura en busca de romper tabúes

La propuesta detrás de esta colaboración parte de una premisa: la sexualidad sigue siendo un tema lleno de mitos y silencios, incluso en una era hiperconectada.

Por eso el proyecto apuesta por un enfoque cultural que combine diferentes lenguajes, funcionando como puerta de entrada para abordar temas como:

Educación sexual

Placer y bienestar

Autocuidado en la intimidad

Libertad sexual

Diversidad y respeto

Lejos de un discurso moralista, la iniciativa propone entender la sexualidad como una dimensión natural de la vida humana.

Libertad sexual y autocuidado

Uno de los puntos centrales de la colaboración es promover una visión de la sexualidad basada en responsabilidad, información y respeto.

En ese contexto, el proyecto también busca enfatizar la importancia del autocuidado, un tema clave cuando se habla de relaciones íntimas. La educación sexual no solo implica conocer el cuerpo o hablar del deseo, sino también fomentar prácticas responsables que permitan vivir la sexualidad de forma segura.

De acuerdo con los organizadores, que la conversación evolucione hacia una visión más abierta y consciente, donde el cuidado personal y el respeto mutuo sean parte central del diálogo.

Jay de la Cueva: curiosidad, música y nuevas conversaciones

Para el músico mexicano, participar en proyectos que mezclan arte, conversación social y cultura forma parte natural de su evolución creativa.

A lo largo de su carrera ha defendido la idea de cambiar el miedo por curiosidad. Esa mentalidad lo ha llevado a explorar distintos géneros musicales, formar parte de múltiples bandas y ahora sumarse a iniciativas que abordan temas sociales desde la cultura.