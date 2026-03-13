Panam convierte bolsas de diálisis en tenis: la innovadora apuesta sustentable que marca el Día Mundial del Riñón

En el marco del Día Mundial del Riñón, la marca mexicana Panam decidió llevar la conversación sobre la salud renal a un terreno poco común: el reciclaje y el diseño de tenis.

La firma presentó un proyecto que apuesta por reciclar bolsas utilizadas en tratamientos de diálisis para convertirlas en materiales aprovechables dentro de la industria del calzado. El objetivo no es únicamente crear un producto novedoso, sino también abrir el debate sobre el manejo de residuos médicos y la importancia de la economía circular.

Cada año, miles de pacientes dependen de la diálisis para sustituir la función de los riñones. Este tratamiento genera una gran cantidad de desechos plásticos, especialmente bolsas especializadas que, una vez utilizadas, suelen terminar en vertederos. Frente a este panorama, la empresa mexicana propuso darles una segunda vida.

De material médico a componente de tenis

El proceso parte de la recolección y tratamiento adecuado de las bolsas utilizadas en la diálisis. Tras cumplir protocolos sanitarios y de limpieza, el material plástico puede reutilizarse para crear componentes dentro del diseño de los tenis.

La idea no solo reduce residuos, también demuestra que los materiales considerados desechables pueden transformarse en productos duraderos cuando existe innovación y procesos responsables.

Según la empresa, el proyecto busca impulsar el concepto de reciclaje especializado, un modelo que permite reaprovechar materiales complejos que normalmente no entran en las cadenas tradicionales de reciclaje.

Conciencia ambiental y salud en un mismo lugar

La iniciativa coincide con el mensaje global del Día Mundial del Riñón, una fecha que busca sensibilizar a la población sobre la prevención de enfermedades renales y la importancia de cuidar estos órganos.

Actualmente, millones de personas en el mundo viven con padecimientos renales crónicos. Muchos pacientes requieren tratamientos continuos como la diálisis, lo que implica no solo un reto médico, sino también ambiental debido a los residuos generados.

Por ello, propuestas como la de Panam buscan poner sobre la mesa dos problemas simultáneos:

El crecimiento de enfermedades renales

La gestión de residuos médicos

Innovación mexicana con enfoque sustentable

La apuesta de Panam se suma a una tendencia global donde diversas industrias buscan reducir su huella ambiental mediante procesos de reciclaje creativo.

En el caso del calzado, el reto es aún mayor debido a la combinación de materiales que integran los tenis. Por eso, reutilizar plásticos médicos representa una innovación interesante dentro del sector.

Además del impacto ambiental, el proyecto pretende generar conciencia sobre el tratamiento de diálisis y la vida de quienes dependen de él, recordando que la salud renal sigue siendo un tema poco visibilizado.

Un paso hacia la economía circular

La propuesta forma parte de un movimiento cada vez más fuerte dentro de la industria: la economía circular, un modelo que busca que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible en uso, evitando convertirse en residuos.

En lugar de fabricar productos a partir de recursos completamente nuevos, este enfoque apuesta por reciclar, reutilizar y transformar materiales existentes.