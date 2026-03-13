Trasplante renal y prevención, claves ante el crecimiento de la enfermedad renal

Transplante renal

La enfermedad renal crónica (ERC) avanza silenciosamente en México y ya representa uno de los mayores retos de salud pública del país. Se estima que cerca del 12% de la población —alrededor de 13 millones de personas— vive con este padecimiento y hasta el 80% de los casos permanece sin diagnóstico, de acuerdo con estimaciones de especialistas y datos de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Este padecimiento, estrechamente vinculado con enfermedades de alta prevalencia como la diabetes y la hipertensión, se ubica ya entre las principales causas de muerte en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El problema se agrava porque la enfermedad evoluciona en cinco etapas y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas durante las fases iniciales, por lo que el daño renal suele detectarse cuando ya está avanzado.

“La enfermedad renal es, por naturaleza, una patología silenciosa. Los pacientes pueden no presentar síntoma alguno hasta que la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, lo que dificulta enormemente su detección oportuna”, explica la doctora Laura Basagoitia, coordinadora del programa de trasplantes y directora de la unidad de hemodiálisis del Hospital San Ángel Inn Universidad.

Las principales causas de la ERC son la diabetes —que afecta a 6 de cada 10 personas con esta enfermedad—, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. También influyen factores como la automedicación, el consumo excesivo de bebidas azucaradas, la baja ingesta de agua y la exposición prolongada a contaminantes o fertilizantes.

En algunas regiones del continente también se ha documentado la llamada Nefropatía Mesoamericana, asociada a trabajadores agrícolas expuestos a altas temperaturas y deshidratación constante.

Frente a este panorama, Grupo Dalinde San Ángel Inn ha desarrollado una unidad de especialización en atención renal y trasplantes, integrada por equipos multidisciplinarios que brindan diagnóstico, el Centro Médico Dalinde y San Angel inn Universidad tienen las licencias para trasplante renal por donar vivo o cadavérico además de brindar tratamiento y acompañamiento integral a pacientes con enfermedad renal avanzada.

Este modelo busca fortalecer el acceso a tratamientos de alta especialidad y ampliar las oportunidades de trasplante para quienes enfrentan etapas críticas del padecimiento.

Finalmente, la especialista coincide en que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para frenar el avance de la enfermedad renal. Un paciente trasplantado vuelve a tener una calidad de vida al 100%, recupera su funcionalidad y deja de depender de una terapia de reemplazo.”La diálisis salva vidas, pero el trasplante te recupera la vida” reiteró la doctora Laura Basagoitia.

Mantener controlados los niveles de azúcar, vigilar la presión arterial, adoptar hábitos de vida saludables y realizar chequeos médicos periódicos son acciones clave para detectar a tiempo el daño renal. Solo mediante un enfoque integral que combine prevención, diagnóstico oportuno, innovación médica y fortalecimiento de la cultura de donación, será posible enfrentar una enfermedad que hoy afecta a millones de mexicanos.