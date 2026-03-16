Equilibrio y renovación: costumbres espirituales que se realizan en el Equinoccio de Primavera

Tradiciones del Equinoccio de Primavera Espiritualmente se considera al equinoccio de marzo una oportunidad para los nuevos comienzos y el triunfo de la luz.

El equinoccio de primavera se aproxima este marzo 2026, un evento astronómico que ocurre cuando ambos hemisferios reciben cantidades aproximadamente iguales de luz solar al momento que el sol cruza el ecuador celeste en dirección norte-sur.

No obstante, al ser observado por distintas generaciones y culturas en todo el mundo durante siglos, este fenómeno también cuenta con significados más allá de la ciencia que resaltan la espiritualidad en la bienvenida a la primavera con la realización de diversas prácticas ceremoniales para honrar el equilibrio de la luz y la oscuridad, recibiendo un nuevo periodo de luminosidad.

Equinoccio de primavera: cuándo y a qué hora será en México

El también llamado equinoccio de marzo no siempre tendrá la misma fecha y hora cuando arriba al hemisferio norte, por lo que cada año su aparición cambia de día y horario dependiendo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

De acuerdo con el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, este 2026 el equinoccio de primavera sucederá el viernes 20 de marzo a las 8:45 horas de la mañana, hora céntrica de México.

¿Cuáles son los significados espirituales del Equinoccio de Primavera?

La palabra equinoccio proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), para “noche igual”, que representa la duración casi igual entre día y noche en todo el mundo.

Principalmente, el equinoccio de primavera simboliza el equilibrio entre la luz y la oscuridad antes de que predomine la luminiscencia durante los próximos meses. Espiritualmente, este evento refleja el despertar de la energía, la fertilidad y el momento ideal para iniciar proyectos, dejando detrás viejas energías para cultivar nuevas intenciones.

En culturas paganas y germánicas celebran Ostara, que deriva del nombre de una diosa germánica asociada al amanecer y la renovación. En esta festividad, dichas culturas honran a la liebre y el huevo como símbolos de fertilidad, a la vez que representan el inicio de la vida tras el invierno.

Por otra parte, en culturas mesoamericanas el equinoccio de la primavera estaba conectado directamente con la Tierra, pues marcaba el nuevo ciclo agrícola que traía consigo vida y equilibrio. Debido a esto, algunas personas suelen acudir a lugares como Teotihuacán o Chichén Itzá para celebrar la llegada de la primavera y “cargarse de energía”.

“Equilibrio y renovación”: 3 prácticas espirituales que puedes realizar este equinoccio de primavera 2026

Desde la perspectiva espiritual rescatada de las culturas antiguas y tradiciones actuales practicadas por creencias como Wicca, existen costumbres que las personas creyentes realizan para celebrar el comienzo de la primavera y el triunfo de la luz que trae consigo.

La mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo para dejar atrás energías que ya no necesitas, purificar tu entorno y sembrar la semilla de la intención por una renovación en tu vida.

Entre las prácticas más especiales, encontramos:

Las flores flotantes de Primavera

Esta tradición está centrada en la visualización y la conexión con la fuerza vital de la primavera se realiza de la siguiente panera:

Juntar flores durante una caminata y colocarlas en un cuenco lleno de agua. Cerrar los ojos y visualizar una imagen de tu cuerpo en plena vitalidad, lleno de la energía del sol. Dar respiraciones profundas durante todo el trayecto de visualización. Imaginar un camino que te lleva hacia un lugar desconocido, simbolizando los desafíos. En la proyección mental de este nuevo sitio, proyetarás una meta que desees alcanzar este 2026; puede ser algo concreto o una cualidad que quieras desarrollar. Para finalizar, pedirás señales que guíen tu camino en los días posteriores para dirigirte a tu meta proyectada.

Semillas bajo el sol

Enfocado en la renovación y éxito de nuevas metas, esta costumbre de equinoccio de primavera se realiza de la siguiente manera:

Conseguir semillas simples y dirigirte a un lugar cerca de la naturaleza. Sosteniendo las semillas en tus manos y cerrando los ojos, visualizarás el Sol mientras proyectas en tu mente todo lo que deseas realizar este año; metas, deseos, cualquier tipo de plan. Repetirás en voz alta el siguiente decreto: “Estos son los proyectos, sueños y metas que voy a materializar este 2026. Universo, te pido que me muestres los caminos correctos para hacerlos realidad. ¡Gracias, gracias, gracias!” Sembrarás las semillas en la tierra y darás cuidado a ellas regándolas.

Baño de purificación

Dirigido a limpiar las viejas energías que no deseas mantener al comienzo de un nuevo ciclo, este ritual busca limpiar cuerpo y espíritu para acceder a la renovación que la primavera trae consigo.

Los ingredientes son:

2 litros de agua.

Manojo pequeño de ruda.

Manojo pequeño de salvia.

Manojo pequeño de eucalipto.

Manojo pequeño mirra.

Manojo pequeño enebro.

Primero tendrás que hervir el agua y añadir las plantas. Una vez que la infusión esté lista, deberás tomar un baño con ella mojando todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, lo que simbolizará la limpieza de las energías y la apertura a nuevas oportunidades.