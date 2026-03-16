Guillermo del Toro en los Oscar 2026: cuántos premios ganó Frankenstein

Frankenstein de Guillermo del Toro en los Oscar 2026: estas fueron todas las nominaciones que ganó (Netflix)

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, logró consolidarse como una de las producciones más destacadas en la 98.ª edición de los Premios Oscar, al obtener tres de las nueve estatuillas a las que aspiraba.

Aunque no logró imponerse en las categorías principales, la cinta brilló en los apartados técnicos, confirmando el sello visual y narrativo que caracteriza al cineasta mexicano, así como la fuerza de su propuesta estética.

Frankenstein: Triunfo en categorías técnicas clave

La película consiguió premios en Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado, rubros en los que ya era considerada favorita durante la temporada de premios.

Estos reconocimientos destacan el nivel de detalle en la construcción del universo visual de la cinta, especialmente en la recreación de la criatura y la ambientación gótica que distingue esta versión del clásico de Mary Shelley.

El trabajo en maquillaje, por ejemplo, fue ampliamente reconocido por el uso de prótesis y caracterización, elementos clave para dar vida al personaje principal.

Guillermo del Toro recibe elogios en los Oscar 2026 y se vuelve viral por su actitud durante la gala

“Guillermo, gracias por tu humanidad”, fueron las palabras que dedicaron a Guillermo del Toro los ganadores a Mejor Diseño de Producción por Frankenstein.

Pese a que el cineasta no se llevó la estatuilla como Mejor Director, sí protagonizó la noche al recibir mensajes de reconocimiento, agradecimiento y admiración por parte de sus colaboradores en Frankenstein, quienes obtuvieron premios en categorías como diseño de producción, vestuario y maquillaje.

“Guillermo, ¿dónde estás? Gracias por tu humanidad y tu arte. Eres realmente un maestro contador de historias. Fue un verdadero honor para nosotros ayudarte a crear tu fantástico barco operático”, expresó Tamara Deverell a nombre del equipo de producción.

Premio a mejor película animada y Guillermo del Toro: ¿confusión o muestra de respeto y emoción?

Otro momento que llamó la atención en redes sociales fue durante la entrega del premio a Mejor Película Animada. Un video difundido en la plataforma X mostró a Guillermo del Toro levantándose de su asiento justo en el momento en que se anunciaba a la película ganadora.

Esto generó debate entre usuarios, quienes cuestionaron si el director se había emocionado y se levantó para aplaudir a los ganadores, o si se trató de una confusión al pensar que había sido reconocido en esa categoría.

El gesto desató distintas interpretaciones, pero también una ola de apoyo hacia el cineasta mexicano.

#VIRAL El gran Guillermo Del Toro se puso de pie para celebrar que #KPopDemonHunters había ganado el premio a la mejor película de animación.



Incluso trató de animar al público a que también se pusiera de pie!!



GANADORES AL MOMENTO: https://t.co/iEAo8EiFap #JLMNoticias… pic.twitter.com/ulqPR8IDxn — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 16, 2026

Reconocimiento y debate en redes por actitud de Guillermo Del Toro en Los Oscar 2026

En medio de la conversación digital, diversos usuarios defendieron la trayectoria de Del Toro, destacando su importancia en la industria cinematográfica internacional.

Algunos comentarios señalaron que cuestionar su actitud resultaba irrelevante frente a su legado, resaltando que “Guillermo del Toro representa el talento mexicano a nivel internacional”.

La discusión también giró en torno a su personalidad y sensibilidad, características que han marcado tanto su obra como su presencia pública.

Guillermo del Toro: ¿la alfombra roja de los Oscar o comerme unos totis? Eligió la segunda

Además de estos momentos, el director también se volvió viral por su actitud relajada durante la alfombra roja, donde fue captado en una postura más distante y despreocupada, contrastando con el ambiente de la gala.

Su comportamiento fue interpretado por algunos como una muestra de autenticidad, lo que reforzó su conexión con el público.

Una vez más, Guillermo del Toro no solo destacó por su trabajo en el cine, sino también por su personalidad, generando conversación dentro y fuera de la industria.

SE ECHÓ UNOS TOTIS



Se reveló una imagen de GUILLERMO DEL TORO donde prefirió saltarse la alfombra roja y se fue directo a su asiento a ver su celular y disfrutar de una botana, usuarios en redes afirman que eran unos Totis, en la ceremonia de los #Oscar mientras el resto de… pic.twitter.com/10oT0yvwqH — México Ahora (@AhoraMex) March 16, 2026

Frankenstein de Guillermo Del Toro: Una de las películas más nominadas del año

Frankenstein llegó a la gala con nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película, Guion Adaptado y diversas categorías técnicas, posicionándose como una de las producciones más fuertes de la edición 2026.

Sin embargo, pese a su presencia en la competencia principal, no logró llevarse los premios más importantes de la noche, en una ceremonia marcada por una fuerte competencia.

Frankenstein: La visión de Del Toro sobre el clásico

La cinta ofrece una reinterpretación del clásico literario desde una perspectiva más emocional y humana, alejándose del terror tradicional para centrarse en temas como el abandono, la paternidad y la necesidad de pertenencia.

Esta visión ha sido una constante en la filmografía de Guillermo del Toro, quien apuesta por humanizar a sus criaturas y explorar su dimensión trágica.

Un paso más en la trayectoria del cineasta mexicano

Con estos nuevos premios, Guillermo del Toro continúa consolidando su lugar como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo, especialmente en el terreno de la fantasía y el cine de autor.

Aunque no arrasó en la gala, Frankenstein se posiciona como una de las películas más importantes del año, tanto por su ambición visual como por su propuesta narrativa.

Guillermo del Toro prefirió saltarse la sala y disfrutar de su soledad con unos totis

Mientras todos caminaban con atuendos elegantes en la pasarela, Guillermo del Toro esperaba tranquilo el inicio de la entrega de los premios Oscar, simplemente mirando su teléfono y comiéndose unos totis, disfrutando de su soledad.

Una de las perspectivas es que, con este gesto, Del Toro parece expresar que los premios Oscar tampoco son la gran cosa, en medio de un contexto donde la industria de Hollywood parece cada vez más en declive.