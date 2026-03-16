Ring Royale 2026: resumen y resultados de todas las peleas de la función

Ring Royale 2026 El evento cumplió con las expectativas y triunfó en audiencia y tendencias en redes sociales.

El Ring Royale 2026 se celebró el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y cumplió con todas las expectativas. Este nuevo evento de boxeo de celebridades reunió a figuras del espectáculo, creadores de contenido y deportistas en una cartelera que nos regaló grandes emociones. La función fue transmitida de manera gratuita a través de plataformas digitales como YouTube, TikTok y Twitch, logrando una audiencia de millones en tiempo real y estos fueron los resultados:

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Uno de los combates más esperados de la noche fue el protagonizado por Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes llevaron al ring una rivalidad mediática que se ha prolongado por más de 20 años. El enfrentamiento terminó rápidamente cuando Adame consiguió un nocaut sobre Trejo en poco más de dos minutos, lo que le dio la victoria en la pelea estelar y cerró una de las confrontaciones más comentadas del evento.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

La pelea entre la influencer Karely Ruiz y la conductora Marcela Mistral fue otro de los duelos centrales de la función. Tras tres rounds de combate, Mistral fue declarada ganadora por decisión unánime de los jueces, luego de dominar gran parte del enfrentamiento con mayor preparación y control del ritmo del combate.

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

El exfutbolista Aldo de Nigris se enfrentó al actor y presentador Nicola Porcella en una de las peleas más seguidas de la noche. El combate terminó con un nocaut a favor de De Nigris, quien logró imponerse de manera contundente ante Porcella frente a un público que llenó la Arena Monterrey.

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

Otro de los enfrentamientos de la cartelera fue el del luchador Alberto del Río “El Patrón” contra Chuy Almada. El combate terminó de forma abrupta cuando Del Río abandonó la pelea, lo que provocó momentos de tensión en el ring y una posterior detención del combate, con la victoria adjudicada a Almada.

Bull Terrier vs Abelito

La función también incluyó el enfrentamiento entre Bull Terrier y Abelito, un combate que formó parte de la cartelera preliminar del evento. Tras varios intercambios de golpes y un desarrollo competitivo, Bull Terrier logró quedarse con el triunfo, sumando otra victoria a la lista de resultados de la velada.

En conjunto, Ring Royale 2026 se consolidó como un espectáculo de boxeo de carácter mediático que reunió a personalidades de distintos ámbitos y generó amplia conversación en redes sociales, mezclando deporte, entretenimiento y cultura digital en una sola velada.