Exatlón México, Duelo de Enigmas: ¿Quién gana hoy 17 de marzo? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el Duelo de los Enigmas (Exatlón México)

Esta noche Rojos y Azules competirán en el Duelo de Enigmas por la oportunidad de obtener una de las cajas misteriosas, mientras que los hombres pelearán por el Power Token.

Las tensiones entre ambos equipos continúan creciendo y tras la pérdida de la Villa 360 y la Ventaja, los Rojos se encuentran desesperados por una victoria. Conoce al ganador del Duelo de Enigmas de hoy en Exatlón México.

Por lo que, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 17 de marzo del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, martes 17 de marzo?

A pesar de que los Azules se han visto afectados por la salida de Ernesto Cázares, el equipo logró sobreponerse haciéndose de la Ventaja y la Villa 360. Razón por la que los Rojos se encuentran ansiosos por hacer de una victoria el inicio de esta semana 25.

Por lo que, los Azules tienen la intención de ganar el Duelo de los Enigmas para mostrarse dominantes, aunque los Rojos han detectado que sus rivales continúan tristes por la salida de su compañero y planean utilizarlo como ventaja.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este martes 17 de marzo será el equipo Rojo.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo hoy martes 17 de marzo?

El capítulo por la competición del Duelo de los Enigmas de este martes 17 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular como todos los martes a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token varonil, el cual aún no se ha revelado cuál será su ventaja exacta.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.