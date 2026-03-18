Álbum Panini 2026: fecha de lanzamiento, estampas y todo lo que debes saber antes de que arranque la fiebre mundialista

El álbum Panini 2026 ya está aquí, y con él, el ritual casi sagrado para muchos de: abrir sobres, intercambiar estampas y perseguir la figurita imposible. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026 en México?

Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre el preciado coleccionable de la justa deportiva más importante del mundo.

¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026? Esta es la fecha clave

Aunque durante semanas hubo rumores cruzados, lo más sólido apunta a que el álbum Panini del Mundial 2026 llegará entre abril y mayo de 2026, justo a tiempo para encender la previa del torneo.

Incluso, algunos reportes más recientes afinan la puntería y señalan que podría lanzarse en la primera semana de abril, marcando el arranque oficial de la fiebre coleccionista.

Sin embargo, la propia marca ha jugado con el suspenso en ciertos momentos, dejando claro al fin que la preventa comenzará el 1 de abril.

Destacando que esta edición será especial ya que, este Mundial 2026 contará con 48 selecciones, lo que significa que habrá más jugadores, más paginas y muchas sorpresas.

¿Dónde comprar el álbum Panini 2026 en México?

Cuando llegue el momento, el álbum estará prácticamente en todos lados:

Puntos de venta

Puestos de periódicos

Tiendas de autoservicio

Plataformas en línea

Tiendas especializadas

Tiendas oficiales Panini

Lo que debes saber antes de empezar tu colección

Compra sobres en distintos puntos para evitar repetidas

Intercambia desde el inicio

Organiza tus estampas

Ten paciencia

Unete a grupos en redes sociales para intercambiar estampas

El Mundial 2026 y el inicio de la fiebre

Con México como una de las sedes, el álbum Panini 2026 no será solo una colección más. Será parte del ambiente que envolverá al país rumbo al silbatazo inicial.