Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 18 de marzo? Esta noche se llevará a cabo la Batalla Colosal; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche ambos equipos competirán en la Batalla Colosal por la oportunidad de obtener el premio que esta competición otorga a sus ganadores. Asimismo, las mujeres se disputarán el Token. Conoce al ganador de hoy, 18 de marzo, en Exatlón México.

La semana 25 de Exatlón México comenzó con la victoria de los Azules con la Villa 360, mientras que los Rojos se hicieron con el Duelo de los Enigmas, por lo que la competición por la Batalla Colosal será reñida esta noche.

Sin embargo, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién será el ganador de este 18 de marzo de la Batalla Colosal en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México hoy, 18 de marzo?

Después de que los Rojos se recuperaran de la pérdida de la Villa 360 y de la Ventaja, con la victoria del Duelo de los Enigmas, ambos equipos llegan este miércoles con el impulso suficiente para tener la oportunidad de hacerse con la Batalla Colosal.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este miércoles 18 de marzo será el equipo Azul.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo este miércoles 18 de marzo

El capítulo por la competición de la Batalla Colosal de este miércoles 18 de marzo en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en su horario regular. Aunque recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por el Token Femenil.

También podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, donde se transmite de manera habitual de lunes a viernes.

Otra opción para seguir el capítulo en vivo desde cualquier dispositivo móvil es en su página web oficial o bien en su App, las cuales llevan el mismo nombre.