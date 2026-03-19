¡Conos de helado gratis en Dairy Queen hoy 19 de marzo! Cómo y dónde tener la promoción

Día del Cono Gratis Dairy Queen tendrá promoción de conos de helado gratis este jueves 19 de marzo.

La cadena Dairy Queen sorprendió a sus seguidores y seguidoras con una promoción de helados gratis este jueves 19 de marzo como celebración del Día del Cono Gratis, comúnmente festejado a finales de marzo sin un día específico.

No obstante, esta promoción tiene un límite de tiempo, por lo que si asistes dentro del horario estipulado para este 19 de marzo por la cadena en sus redes sociales, podrás tener tu helado gratis sin ningún problema; ¡te contamos a qué hora y dónde puedes acudir para obtener tu cono sin costo!

¿Cuáles son las sucursales de Dairy Queen que ofrecerán helados gratis?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la famosa franquicia Dairy Queen lanzó su campaña Día del Cono Gratis que consiste en obsequiar un cono de helado sin costo a todos los y las amantes de este frío postre.

No es necesario cumplir con requisitos complicados para acceder a esta promoción, ni siquiera tienes que realizar una compra en la tienda Dairy Queen a la que acudas este jueves, sino que puedes pedir tu cono de helado gratis directamente en el mostrador.

La promoción está disponible únicamente este 19 de marzo y aplica a todas las sucursales de Dairy Queen existentes en México, no obstante, contará de una limitación importante a considerar.

¿Cuál es el horario para acudir a Dairy Queen por un cono gratis?

Esta promoción se realiza comúnmente a finales de marzo sin una fecha fija, sino que el día de celebración es determinado por la cadena Dairy Queen para realizar su campaña de conos de helado gratis; este 2026, la franquicia seleccionó este jueves 19 de marzo para celebrar la ocasión.

Sin embargo, para obtener tu cono gratis de Dairy Queen, debes asistir antes del cierre de la sucursal de tu preferencia, por lo que te recomendamos revisar el horario específico del local al que deseas asistir.

Por lo general, las sucursales de Dairy Queen cierran a las 21:00 horas de la noche, aunque en algunos locales el horario de cierre puede variar entre 21:30 o 20:00 horas.

A pesar de que aún resta tiempo para que acudas por tu cono gratis, es recomendable llegar con anticipación y mentalizarte al tiempo de espera, ya que podría existir alta demanda en cada una de las sucursales mexicanas.

¿Cómo ganar un año de conos gratis en Dairy Queen?

La promoción de Dairy Queen para este jueves especifica un cono gratis por persona, el cual será sólo de una bola de 99 gramos.

Sin embargo, la cadena de helados también lanzó una dinámica para el público que podría otorgar un año de conos de helado gratis a quien sea el ganador o ganadora.

La participación será válida únicamente este 19 de marzo y tendrá que realizarse de la siguiente manera:

Sube un reel a Instagram mostrando tu cono gratis de este día y la experiencia que tuviste.

mostrando tu cono gratis de este día y la experiencia que tuviste. Tu perfil debe ser público .

. Etiqueta a @dqmexico y usa las etiquetas: #dairyqueen, #diadelconogratis y #elconomasviral para que tu reel sea válido.

y usa las etiquetas: y para que tu reel sea válido. Los 5 reels con más likes y comentarios ganarán un año de conos gratis

Las ganadoras o ganadores de esta dinámica serán anunciados el lunes 23 de abril.