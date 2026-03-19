Día de San José: ¿Qué se celebra este 19 de marzo y por qué en algunos países se considera el Día del Padre?

Día de San José La Iglesia Católica considera el 19 de marzo como una de las celebraciones litúrgicas que conmemora la paternidad desde hace siglos.

Cada 19 de marzo, la Iglesia católica celebra el Día de San José, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico dedicada al esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesucristo. Esta conmemoración tiene profundas raíces religiosas y culturales, y en diversos países también coincide con la celebración del Día del Padre, en reconocimiento a la figura paterna inspirada en este santo.

¿Qué es el Día de San José y qué se conmemora el 19 de marzo?

El Día de San José es una solemnidad litúrgica establecida por la Iglesia católica para honrar la vida, misión y virtudes de San José, considerado el custodio de Jesús y modelo de padre y trabajador. De acuerdo con las tradiciones católicas, su celebración se remonta al menos al siglo IX y fue oficialmente fijado el 19 de marzo por el papa Sixto IV en el siglo XV .

San José es reconocido como patrono de la Iglesia universal y símbolo de obediencia, humildad y fidelidad a Dios. La Iglesia lo venera especialmente por su papel en la Sagrada Familia, al haber sido elegido como protector de María y de Jesús, asumiendo una paternidad responsable y silenciosa . Además, marzo está tradicionalmente dedicado a su figura dentro de la devoción católica .

#SanJosé ha custodiado la familia que le había sido confiada por el Señor. Custodiar significa estar al lado del otro con atención, respetar sus elecciones y cuidar de él. San José nos muestra que la presencia y la custodia son dimensiones inseparables: no se cuida sin estar… — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 19, 2026

La elección del 19 de marzo también se asocia, según la tradición cristiana, con la fecha de su muerte, lo que refuerza su carácter conmemorativo dentro del calendario religioso.

¿En qué países se celebra el Día del Padre el 19 de marzo?

En los países de tradición católica, San José es considerado el modelo ideal de padre, lo que llevó a que su festividad se vinculara con la celebración del Día del Padre. Esta relación tiene un fuerte componente simbólico: se reconoce en él la figura del padre protector, proveedor y guía espiritual de la familia.

Día del Padre coincide con el Día de San José principalmente en países con herencia católica. Entre ellos destacan:

España

Italia

Portugal

En estas naciones, la fecha del 19 de marzo se mantiene como una tradición religiosa y cultural arraigada, donde se honra tanto a San José como a los padres de familia .

En contraste, otros países como México, Estados Unidos o Argentina celebran el Día del Padre en fechas distintas, generalmente el tercer domingo de junio, siguiendo una tradición más reciente de origen estadounidense.

El Día de San José no solo es una celebración religiosa, sino también una fecha que ha trascendido al ámbito social y familiar. En muchos lugares se realizan misas, reuniones familiares y actos simbólicos para reconocer la importancia de la figura paterna.

Así, cada 19 de marzo, millones de personas alrededor del mundo conmemoran tanto a San José como el ideal de paternidad que representa, en una tradición que combina siglos de historia, fe católica y prácticas culturales vigentes hasta la actualidad.