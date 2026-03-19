¿Por qué el CEO de Costco es tendencia? Ron Vachris se vuelve viral haciendo el ‘Taste Test’ de sus productos El CEO de Costco prueba su hot dog en el Taste Test y su reacción se viralizó en redes sociales; conoce quién es Ron Vachris (Costco)

En redes sociales se viralizó el video de Ron Vachris, actual CEO de Costco, realizando el “Taste Test” donde probaba el característico hot dog de la tienda, el cual cuesta un dólar con cincuenta centavos.

En el video, se muestra a Ron Vachris pidiendo un hot dog y un vaso con Coca-Cola, mientras se sienta en una tienda de Costco a degustarlo.

Mientras le da grandes mordidas al hot dog, el CEO respondió algunas preguntas referentes al producto, asegurando que mientras él se encuentre a cargo, su precio no subirá.

“El precio de los hot dogs no cambiará mientras yo esté aquí. Calidad increíble. Precio increíble. Esos 1,50 dólares están bien invertidos.” Fue parte de lo compartido por Ron Vachris.

¿Por qué se volvió viral el Taste Test de Ron Vachris?

Tras la publicación del video del “Taste Test” de Ron Vachris, este rápidamente se viralizó debido principalmente a que usuarios comenzaron a compararlo con el del CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski.

Chris Kempczinski se había vuelto viral por su video en el que probaba una hamburguesa de McDonald’s, destacando el gran sabor de esta. Sin embargo, según usuarios, las expresiones del CEO demostraban lo contrario.

Por esta razón, el video de Ron Vachris, CEO de Costco se viralizó pues las personas comenzaron a señalar que era evidente el gusto de Ron Vachris por el hot dog que su tienda vendía.

Otra de las razones por las que Ron Vachris se popularizó, fue por afirmar que el precio del hot dog que se vende en Costco, el cual cuesta $1,50 dólares, no cambiaría.

¿Quién es Ron Vachris, actual CEO de Costco?

Ron Vachris es el tercer CEO que ha tenido en toda su historia Costco. Asumió su nuevo cargo en 2024, tras la salida de Craig Jelinek, quien había permanecido 11 años en el puesto.

A Ron Vachris se le ha distinguido principalmente por sus inicios como montacargas hasta su ascenso como CEO de una de las más importantes tiendas de autoservicio.

A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado en diferentes cargos directivos como presidente y director de operaciones desde 2022 hasta el 2024, vicepresidente ejecutivo de comercialización entre 2016 y 2022. Mientras que durante 28 años se desempeñó en diversos cargos directivos en operaciones de almacén.