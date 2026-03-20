Cinépolis el truco para ahorrar hasta 150 pesos en combos de dulcería

Ir al cine en México puede convertirse en un gasto considerable, especialmente al momento de comprar alimentos en dulcería, donde los combos superan fácilmente los 300 pesos.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a viralizarse un método que permite reducir significativamente este gasto, aprovechando plataformas digitales.

El truco para ahorrar hasta 150 pesos en combos de dulcería en Cinépolis

El llamado “truco” consiste en realizar la compra de combos de Cinépolis a través de aplicaciones de entrega a domicilio, cómo Rappi, donde existen promociones distintas a las disponibles en taquilla. De esta forma, los usuarios pueden acceder a paquetes similares a menor costo, sin sacrificar la experiencia dentro de la sala.

De acuerdo con reportes de usuarios, es posible adquirir un combo que incluye palomitas tamaño familiar, dos refrescos, dos nachos y un hot dog por aproximadamente 176 pesos, cuando en el cine el mismo paquete puede superar los 300 pesos.

El funcionamiento de esta alternativa se basa en que algunas aplicaciones cuentan con descuentos exclusivos o acuerdos comerciales que no se reflejan en los precios de la dulcería tradicional. Incluso, hay quienes optan por solicitar el pedido con entrega en el propio cine, lo que permite consumir los productos durante la función sin pagar el precio completo.

El ahorro puede alcanzar hasta 150 pesos, dependiendo de la sucursal, la disponibilidad y las promociones activas en ese momento.

Este fenómeno ha cobrado fuerza en plataformas como TikTok, donde usuarios comparan precios y muestran el beneficio económico de esta práctica.

Ten en cuenta las limitaciones antes de comprar

No obstante, esta opción también tiene limitaciones. No todas las zonas cuentan con disponibilidad del servicio, pueden existir costos adicionales de envío y los tiempos de entrega varían según la demanda. Aun así, se mantiene como una alternativa viable para quienes buscan reducir gastos en entretenimiento.

En un contexto donde el costo de las salidas recreativas sigue en aumento, este tipo de estrategias digitales reflejan un cambio en los hábitos de consumo, en el que los usuarios priorizan el ahorro sin renunciar a experiencias tradicionales como asistir al cine.