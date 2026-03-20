Día de la Primavera 2026: ¿Se regalan flores amarillas este 21 de marzo en México?

Flores Amarillas Las flores siempre han sido asociadas al inicio de la primavera, pero fue una tendencia en redes sociales lo que originó la nueva costumbre que ha dado vuelta al mundo los últimos años: obsequiar flores amarillas.

El equinoccio de primavera oficializa el inicio de un nuevo ciclo al dar la bienvenida a la estación de la renovación, época que también se empapa del color amarillo debido a una tendencia popular que surgió como una referencia a la cultura pop, sin embargo, esta costumbre social ha evolucionado su significado entre las parejas, amistades y hogares.

Lo que pudo iniciar como una tendencia “pasajera” de TikTok e Instagram, en la actualidad se ha consolidado una tradición moderna adoptada tanto por personas jóvenes como personas adultas para celebrar los vínculos que se refuerzan, o recién comienzan, en este nuevo ciclo natural.

¿Por qué existen dos días para regalar flores amarillas?

A pesar de que esta costumbre moderna no está asociada a una celebración oficial en particular, actualmente se ha convertido en un fenómeno cultural y de consumo que se expandió por toda Latinoamérica, aunque la fecha para obsequiar flores amarillas cambia en cada país, dependiendo el sector en el que está ubicado.

Es decir, dado que la práctica popular está asociada al inicio de la primavera, existen dos fechas posibles en las que el público latinoamericano puede obsequiar las famosas flores amarillas y se divide de la siguiente forma:

21 de marzo: Inicio de la primavera en el hemisferio norte, donde México está ubicado.

Inicio de la primavera en el hemisferio norte, donde México está ubicado. 21 de septiembre: Inicio de la primavera en el hemisferio sur, que incluye países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador.

Aunque el día oficial para esta tendencia en México es el 21 de marzo, existen personas que también aprovechan el comienzo de la primavera en el hemisferio sur para reforzar sus vínculos con este peculiar obsequio, especialmente porque se trata del sector que dio origen a la moderna tradición.

Floricienta: el origen de obsequiar flores amarillas en primavera

En los primeros años del nuevo siglo, la telenovela argentina Floricienta tomó gran popularidad en Latinoamérica gracias a su transmisión internacional por la cadena Disney Channel.

Inspirada en la historia de la Cenicienta, esta telenovela sigue a Floricienta Fazzarino, interpretada por la actriz Florencia Bertotti, una joven soñadora y entusiasta que comienza a trabajar como niñera en la casa de la familia Fritzenwalden, donde vive un romance con el hijo heredero, Federico.

El éxito de la comedia juvenil logró que fuera adaptada en versiones para Colombia, Brasil, Chile, Portugal y México, donde Eiza González se encargó de dar vida a la soñadora niñera en Lola, érase una vez.

Sin embargo, el verdadero alcance del legado de Floricienta en el mundo latinoamericano llegó con una popular tendencia iniciada en TikTok e Instagram, donde parejas y amistades comenzaron a compartir el obsequio de flores amarillas, mencionando que vivían su “momento Floricienta” en referencia a la canción más popular de la telenovela.

Con una estética de los años 50 y el tono delicado de balada, Flores Amarillas expresa la esencia del personaje que sueña más allá de la cotidianidad, representando la alegría que el amor, la amistad y la compañía traen consigo.

El verdadero significado de las flores amarillas este 21 de marzo

A pesar de que la moderna tradición inició como una refrencia a la telenovela argentina, actualmente se ha ido reforzando el significado central de la primavera y el color amarillo, ambos simbolizando nuevos comienzos, renovación y alegría.

En el caso de las relaciones románticas o amistosas, obsequiar flores amarillas este 21 de marzo en México podría significar que deseas seguir viviendo “nuevos comienzos” con la compañía de esa persona, una elección que se refuerza cada inicio de ciclo.

No obstante, en caso de ser nuevas relaciones o amistades, las flores amarillas son una celebración para el comienzo de una nueva historia en esta época de florecimiento y esperanza.