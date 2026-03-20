Tianguis de Pokémon en CDMX: dónde está, cómo llegar y qué puedes encontrar en este paraíso geek

En pleno corazón de la capital existe un espacio que concentra la afición por la franquicia y el amor por los coleccionables: el tianguis de Pokémon en CDMX, un espacio temático que mezcla miles de productos y cultura pop en una experiencia que va mucho más allá de solo comprar.

Este lugar, también conocido como “Centro Pokémon”, se ha convertido en un punto de reunión para fans que buscan desde artículos exclusivos hasta intercambiar tarjetas.

Lo que lo hace especial no es solo la mercancía, sino el ambiente. Murales, botargas, dinámicas y comunidad convierten cada visita en una especie de festival espontáneo donde todos comparten una misma obsesión: Pokémon.

¿Dónde está el tianguis de Pokémon en CDMX?

Si quieres lanzarte a esta aventura, toma nota: el tianguis de Pokémon se encuentra en el Centro Intercultural Blanquita, en la zona del Centro Histórico.

Dirección

Pensador Mexicano 13, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Cómo llegar en Metro

La ruta más sencilla es bajarte en Bellas Artes (Línea 8) y caminar unos minutos sobre Eje Central. Literal, es de esos trayectos donde sigues la corriente de gente y sabes que vas en la dirección correcta.

¿Qué días se pone el tianguis de Pokémon?

Todos los sábados y domingos del año

Aunque ambos días tienen actividad, los sábados suelen ser el punto máximo de energía: más puestos, más variedad y más movimiento. Los domingos, en cambio, ofrecen una experiencia más relajada para explorar.

¿Qué puedes comprar en el tianguis de Pokémon en CDMX?

Cartas coleccionables Pokémon (TCG)

Figuras de colección

Peluches

Playeras y ropa temática

Stickers, llaveros y accesorios

Productos personalizados y artesanales

Impresiones en 3D

Comida temática

Además, hay zonas dedicadas al intercambio de tarjetas, donde los coleccionistas negocian. Algunas piezas pueden alcanzar precios bastante elevados dependiendo de su rareza.

Así se vive la experiencia

Entre pasillos, puedes encontrarte desde cosplayers hasta mini torneos improvisados. Hay dinámicas, encuentros entre fans y hasta momentos donde el azar decide si te llevas esa carta que llevas meses buscando.

Incluso si no eres coleccionista, la experiencia visual y el ambiente lo convierten en un plan distinto dentro de la ciudad.