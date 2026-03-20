¡Ya salió nueva canción del Mundial 2026! Jelly Roll y Carín León colaboran en “Lighter” para la Copa del Mundo

Lighter El Mundial de Futbol 2026 ya tiene melodía oficial; Jelly Roll, Carín León y el productor Cirkut se unen para crear “Lighter”, tres talentos originarios de los países anfitriones del torneo de este año.

Este viernes 20 de marzo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026, un tema colaborativo entre Jelly Roll y Carín León, producido por Cirkut.

‘Lighter’, el primer sencillo oficial del Mundial de Futbol 2026, se estrenó a nivel global la tarde de este viernes, fusionando principalmente el regional mexicano, country y rock, interpretado y producido por tres artistas musicales que provienen de cada uno de los países anfitriones de la edición de este año: Canadá, Estados Unidos y México.

¿Quiénes participan en Lighter, la canción del Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene por objetivo crear un ritmo global que celebra el futbol, destacando a ‘Lighter’ como el inicio de una narrativa que busca conectar con la afición dentro y fuera de los estadios.

Para lograr este alcance cultural, el primer sencillo reunió a tres artistas internacionales provenientes de cada uno de los países anfitriones del Mundial 2026: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), quien fue galardonado con el Grammy a Productor del Año en la categoría No Clásica.

‘Lighter’ es un poderoso tema que mezcla las raíces country de Jelly Roll con la influencia regional mexicana de Carín León, una fusión que refleja la energía cultural compartida de Norteamérica y pretende celebrar la pasión global por el futbol.

“Queríamos crear algo que capturara el sonido y el alma de los países anfitriones, y que conectara con los aficionados de todo el mundo”, declaró el productor canadiense.

Carín León forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo con Infantino, cada Mundial de Futbol es uno de esos raros momentos en que “el mundo entero vibra al unísono”, por lo que este primer sencillo y el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se trata únicamente de un acompañamiento musical, sino una “declaración sobre el futuro del fútbol mundial”.

Carín León, por su parte, declaró sentirse lleno de orgullo al colaborar con un artista como Jelly Roll, especialmente en el primer sencillo para la edición 2026 del evento deportivo más grande del mundo.

“Como mexicano, me emociona muchísimo formar parte de este proyecto y llevar un pedacito de nuestra música y cultura a tantos rincones del mundo”, expresó en declaraciones oficiales, compartiendo ‘Lighter’ con sus seguidores y seguidoras en su cuenta oficial de Instagram.

El artista mexicano destacó sentirse feliz de compartir con Jelly Roll y Cirkut lo que más aman: la música que nace del alma.