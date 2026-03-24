Planes en CDMX para disfrutar esta primavera y Semana Santa 2026: experiencias inmersivas, música en vivo y juicios interactivos que no te puedes perder

La primavera llegó a la CDMX con ese aire tibio que invita a salir sin pretextos. Y justo en ese momento aparece una curaduría de experiencias que no se conforma con entretener: busca envolverte, provocarte y convertirte en parte de la historia.

La plataforma Fever se suma a la temporada con una serie de experiencias inmersivas en CDMX que combinan música, narrativa y escenarios diseñados para romper la rutina. Aquí no hay solo espectadores: cada evento es una puerta abierta a vivir algo distinto.

Formula 1 La Exhibición

Fecha y hora: a partir del 20 de marzo de 2026

Duración de la experiencia: entre 60 y 90 minutos

Lugar: Yama Punta Museo, Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX

Edad: todas las edades son bienvenidas. Niños de 3 años o menores entran gratis.

Accesibilidad: recinto accesible para personas en silla de ruedas

El regalo perfecto para tu fan favorito de la F1: velocidad, pasión y momentos legendarios del icónico deporte. Consigue tu tarjeta regalo dando clic aquí.

The Jazz Room: Tributo a Frank Sinatra y Louis Armstrong

Fechas y horarios: desde el 30 de mayo a partir de las 4:00 pm

Duración: 1 hora

Lugar: Hilton Santa Fe

Edad: 18+

Accesibilidad: el lugar es accesible para sillas de ruedas

Importante: las mesas son compartidas y los asientos se asignan por orden de llegada dentro de cada zona

¿Quieres reservar una función privada o comprar boletos para un grupo grande (30+ personas)? Haz clic aquí.

The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans

Fecha y hora: desde el 18 de abril a partir de las 4:00 pm

Duración: 1 hora

Lugar: Hilton Santa Fe

Edad: 18+

Accesibilidad: El recinto no es accesible para personas con movilidad reducida

Asientos: se asignan por orden de llegada dentro de cada zona. Las mesas son compartidas entre asistentes, fomentando una atmósfera íntima y social ideal para disfrutar del jazz.

La Casa de Bluey

Fechas: Apertura de puertas desde el 5 de marzo

Horario: de 9:00 a.m. a 7:30 p.m

Duración: 60 minutos

Lugar: Perisur, Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán

Edad: apto para todas las edades (menores de 2 años entran gratis). Los adultos deberán ir acompañados de al menos un menor de edad

The Jury Experience — Muerte por IA: ¿Quién paga el precio?

Fechas y horarios: del 23 de mayo en adelante a partir de las 4:00 pm

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Duración: 60 minutos

Edad: 12+. Los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto

Accesibilidad: el lugar es accesible para sillas de ruedas

Idioma: Español

Water Lantern Festival - Lago Acitlalin en Xochimilco

Fecha: el sábado 18 y domingo 19 de abril

Hora: Abierto al público todo el día. Las linternas se lanzarán a partir de las 4:00 pm

Duración: 4 horas

Ubicación: Lago Acitlalin, en el Parque Ecológico de Xochimilco

Edad: Para toda la familia

Acceso: Abierto a todo aquel que quiera formar parte de la celebración. Para participar en el lanzamiento de linternas, selecciona la fecha y el número de kits.

Accesibilidad: El evento se desarrolla en áreas verdes y cerca de un cuerpo de agua. Por ello, el tránsito por algunas zonas puede ser complejo para sillas de ruedas o carriolas.

The Jury Experience: diamantes, mentiras y un cadáver

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Fechas y horas: 11de abril en adelante a partir de las 4:00 pm

Desde: MXN$350.00

Las entradas pueden comprarse dando clic aquí.

Primavera en CDMX, el pretexto perfecto para salir de la rutina

La primavera trae consigo una agenda cultural con planes para todos los gustos y edades. Estas propuestas no solo ofrecen entretenimiento, también construyen recuerdos. Desde el eco elegante del jazz hasta la tensión de un juicio ficticio, la ciudad se convierte en escenario y cómplice.

Así que si estás buscando planes en CDMX esta primavera de 2026, este es el momento de apostar por experiencias interactivas y completamente diferentes.