Planes en CDMX para disfrutar esta primavera y Semana Santa 2026: experiencias inmersivas, música en vivo y juicios interactivos que no te puedes perder

La primavera llegó a la CDMX con ese aire tibio que invita a salir sin pretextos. Y justo en ese momento aparece una curaduría de experiencias que no se conforma con entretener: busca envolverte, provocarte y convertirte en parte de la historia.
La plataforma Fever se suma a la temporada con una serie de experiencias inmersivas en CDMX que combinan música, narrativa y escenarios diseñados para romper la rutina. Aquí no hay solo espectadores: cada evento es una puerta abierta a vivir algo distinto.
Formula 1 La Exhibición
- Fecha y hora: a partir del 20 de marzo de 2026
- Duración de la experiencia: entre 60 y 90 minutos
- Lugar: Yama Punta Museo, Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX
- Edad: todas las edades son bienvenidas. Niños de 3 años o menores entran gratis.
- Accesibilidad: recinto accesible para personas en silla de ruedas
El regalo perfecto para tu fan favorito de la F1: velocidad, pasión y momentos legendarios del icónico deporte. Consigue tu tarjeta regalo dando clic aquí.
The Jazz Room: Tributo a Frank Sinatra y Louis Armstrong
- Fechas y horarios: desde el 30 de mayo a partir de las 4:00 pm
- Duración: 1 hora
- Lugar: Hilton Santa Fe
- Edad: 18+
- Accesibilidad: el lugar es accesible para sillas de ruedas
- Importante: las mesas son compartidas y los asientos se asignan por orden de llegada dentro de cada zona
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The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans
- Fecha y hora: desde el 18 de abril a partir de las 4:00 pm
- Duración: 1 hora
- Lugar: Hilton Santa Fe
- Edad: 18+
- Accesibilidad: El recinto no es accesible para personas con movilidad reducida
- Asientos: se asignan por orden de llegada dentro de cada zona. Las mesas son compartidas entre asistentes, fomentando una atmósfera íntima y social ideal para disfrutar del jazz.
La Casa de Bluey
- Fechas: Apertura de puertas desde el 5 de marzo
- Horario: de 9:00 a.m. a 7:30 p.m
- Duración: 60 minutos
- Lugar: Perisur, Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán
- Edad: apto para todas las edades (menores de 2 años entran gratis). Los adultos deberán ir acompañados de al menos un menor de edad
The Jury Experience — Muerte por IA: ¿Quién paga el precio?
- Fechas y horarios: del 23 de mayo en adelante a partir de las 4:00 pm
- Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco
- Duración: 60 minutos
- Edad: 12+. Los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto
- Accesibilidad: el lugar es accesible para sillas de ruedas
- Idioma: Español
Water Lantern Festival - Lago Acitlalin en Xochimilco
- Fecha: el sábado 18 y domingo 19 de abril
- Hora: Abierto al público todo el día. Las linternas se lanzarán a partir de las 4:00 pm
- Duración: 4 horas
- Ubicación: Lago Acitlalin, en el Parque Ecológico de Xochimilco
- Edad: Para toda la familia
- Acceso: Abierto a todo aquel que quiera formar parte de la celebración. Para participar en el lanzamiento de linternas, selecciona la fecha y el número de kits.
- Accesibilidad: El evento se desarrolla en áreas verdes y cerca de un cuerpo de agua. Por ello, el tránsito por algunas zonas puede ser complejo para sillas de ruedas o carriolas.
The Jury Experience: diamantes, mentiras y un cadáver
- Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco
- Fechas y horas: 11de abril en adelante a partir de las 4:00 pm
- Desde: MXN$350.00
- Las entradas pueden comprarse dando clic aquí.
Primavera en CDMX, el pretexto perfecto para salir de la rutina
La primavera trae consigo una agenda cultural con planes para todos los gustos y edades. Estas propuestas no solo ofrecen entretenimiento, también construyen recuerdos. Desde el eco elegante del jazz hasta la tensión de un juicio ficticio, la ciudad se convierte en escenario y cómplice.
Así que si estás buscando planes en CDMX esta primavera de 2026, este es el momento de apostar por experiencias interactivas y completamente diferentes.