Resultados Lotería Nacional martes 24 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Especial 310

Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional Este martes 24 de marzo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional se celebra este martes 24 de marzo en un ambiente marcado por la expectativa de conocer los resultados. Los tradicionales niños gritones serán los encargados de anunciar los números ganadores de esta edición.

El cachito estuvo dedicado al 150 aniversario dude la banda sinfónica del estado de Hidalgo., celebrando más de un siglo de actividad artística ininterrumpida desde 1901.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 310 alcanzó 27 millones de pesos repartidos en dos series. Cada cachito, con un valor de 60 pesos, brinda la posibilidad de obtener una fracción del monto o incluso la totalidad, de acuerdo con la cantidad de boletos adquiridos.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y más de 12 mil premios y reintegros. Quienes optaron por una serie completa invirtieron 1,200 pesos. Los participantes que adquirieron ambas series, requisito indispensable para reclamar el premio mayor íntegro, desembolsaron 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 310 se transmite en directo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de espectadores seguirán la lectura de resultados por parte de los niños gritones.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar con detalle cada momento o cotejar nuevamente sus boletos.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con el Salón de Sorteos como sede principal de la emisión.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 310?

Los participantes pueden verificar los resultados oficiales directamente en la página de la Lotería Nacional. La plataforma incluye una herramienta que permite ingresar el número de folio del cachito y confirmar de inmediato si obtuvo algún premio.

La información también está disponible en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales de la institución, donde se publican las listas completas de ganadores tras cada sorteo.