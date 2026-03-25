¿Precios que cambian en tiempo real?: denuncian a Walmart en Estados Unidos por uso etiquetas digitales que pondrán en todas sus tiendas

Etiquetas digitales en Walmart de EU Walmart implementa etiquetas de precios digitales en las sucursales de Estados Unidos; pese a la innovación de esta moderna herramienta, el público denuncia a la compañía por precios cambiantes.

Walmart comenzó a implementar un sistema de precios digitales para reemplazar las etiquetas de papel en algunas sucursales de Estados Unidos, con una proyección de expandir esta nueva tecnología a todas las tiendas del país para finales del 2026.

Sin embargo, usuarios y usuarias de las tiendas Walmart en Estados Unidos que han instaurado este innovador sistema tecnológico, denunciaron a través de redes sociales la deficiencia de los precios digitales, pues parece que el costo será decidido por la Inteligencia Artificial, cuyo algoritmo determinará el precio del producto basándose en los picos de demanda.

El equipo de Walmart asegura que los precios digitales “eliminan procesos” y facilitan la compra

La cadena minorista más grande del mundo, Walmart, y el gigante de supermercados Kroger, han comenzado a experimentar con la tecnología en las etiquetas de precios de sus productos, con el propósito de ofrecer mayor eficiencia en el proceso de compra al reducir el tiempo de los empleados que solían cambiar los costos de productos, enfocándose ahora en la atención al cliente.

Amanda Bailey, jefa de equipo en la sección de electrónica de un Walmart en West Chester, Ohio, reportó a medios que esta herramienta tecnológica de precios ayuda a “eliminar procesos”, mientras que un vocero de Kroger aseguró que la implementación de etiquetas digitales facilitan las compras al garantizar a los clientes precios claros y precisos directamente en los estantes de las tiendas.

Esta tecnología implementada por Walmart y Kroger permite a la Inteligencia Artificial de las etiquetas actualizar los precios de cada producto a tiempo real para reflejar los costos que aparecen en el sitio web de la empresa o para coincidir con las promociones semanales, ofreciendo a clientes de las tiendas multinacionales “información constante y confiable”, según palabras del portavoz.

¿Las etiquetas digitales de Walmart podrán aumentar precios a tiempo real?

Scott Benedict, consultor de comercio minorista y exejecutivo de Sam’s Club y Walmart, respondió a las denuncias que el público estadounidense expuso sobre la nueva implementación de precios digitales, afirmando que las preocupaciones de los clientes son comprensibles, pero “probablemente exageradas”.

“La mayoría de estos programas se centran en casos prácticos, como liquidar artículos de temporada o excedentes de inventario, mantener los precios alineados en todos los canales o corregir discrepancias rápidamente", informó Benedict a medios para aclarar que el cambio en los precios “no se trata de aumentos repentinos”, sino que el algoritmo de la tecnología responde a la disminución del inventario... y picos de demanda.

Al sustituir las etiquetas de papel por pantallas digitales que actualizarán sus precios de acuerdo a artículos de temporada o excedentes de inventario, el público ha señalado que los costos podrían cambiar de un segundo a otro sin que el cliente tenga conocimiento de ello hasta pagar en caja.

Así como puede existir disminución en el precio, también puede aumentar, desechando de esta manera el sistema de precios fijos y despertando la desconfianza de consumidores y consumidoras estadounidenses que ya han enfrentado el cambio de precios en algunas sucursales de Walmart.

Clientes de Walmart llaman a boicotear la cadena minorista: “es manipulación clásica”

Ante la implementación de esta tecnología en algunas sucursales de Walmart en Estados Unidos, así como el reporte de clientes a través de las redes sociales que capturaron en video el cambio de precios en tiempo real, la congresista Val Hoyle (demócrata por Oregón) está impulsando un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que prohibiría las etiquetas digitales en los estantes.

De acuerdo con Hoyle, existe la posibilidad de que las corporaciones “aprovechen las lagunas legales para subir los precios a los consumidores", afirmando que debe existir una regulación adecuada de esta tecnología en supermercados, la cual debería contar con leyes y mecanismos de control antes de su uso en las sucursales.

Por su parte, los y las clientes estadounidenses que han visto las etiquetas digitales cambiar precios a tiempo real han denunciado la fijación dinámica de precios como “ilegal”, invitando a compatriotas a un boicot a la cadena minorista líder en el mundo.

“Los minoristas y los organismos reguladores deben explicar a los consumidores cómo se supervisará y aplicará la fijación de precios algorítmica”, señala un usuario en la red social X, mientras otros internautas declaran que no comprarán más en Walmart.