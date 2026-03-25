Semana Santa 2026: ¿Qué días son y qué se conmemora en cada uno?

Semana Santa Pobladores de la comunidad de Animas Trujano celebraron la XV Representación de la Pasión de Cristo. (Carolina Jiménez Mariscal)

Estamos a unos días de comenzar la Semana Santa, un periodo que para las personas creyentes significa el final del periodo de la cuaresma y la llegada de la Pascua, siendo uno de los periodos litúrgicos más importantes para la iglesia. En estos días, se recuerdan los últimos días de la vida de Cristo desde su llegada a Jerusalén hasta su resurrección. Te decimos qué días forman parte de esta ‘Semana Mayor’ y qué representa cada uno.

Domingo de Ramos | 29 de marzo

Marca el inicio de la Semana Santa. La iglesia recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud con palmas, reconociéndolo como rey. Este día tiene un doble sentido: celebra la gloria de Cristo, pero también anticipa su pasión y sufrimiento.

Lunes Santo | 30 de marzo

Se centra en los primeros acontecimientos previos a la pasión de Cristo, como su predicación en Jerusalén y el anuncio de su muerte. Es un día de reflexión sobre la entrega de Jesús y el inicio de los conflictos que llevarán a su crucifixión.

Martes Santo | 31 de marzo

La liturgia recuerda los momentos en los que Jesús anuncia la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Este día invita a los fieles a reflexionar sobre la fidelidad, el pecado y el arrepentimiento.

Miércoles Santo | 1 de abril

Se conmemora la traición de Judas Iscariote, quien acuerda entregar a Jesús. Es un día que simboliza el inicio directo de la pasión y subraya el contraste entre la lealtad y la traición.

Jueves Santo | 2 de abril

Forma parte del Triduo Pascual. La Iglesia recuerda la Última Cena, en la que Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio, además del gesto del lavatorio de los pies como símbolo de servicio. También se conmemora su oración en el Huerto de Getsemaní y su arresto.

Viernes Santo | 3 de abril

Se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Es un día de luto, ayuno y oración en el que los fieles meditan sobre el sacrificio de Cristo por la salvación de la humanidad.

Sábado de Gloria | 4 de abril

Es un día de silencio y espera. La iglesia recuerda el tiempo en que Jesús permaneció en el sepulcro y reflexiona sobre el misterio de la salvación. Por la noche se celebra la Vigilia Pascual, que anuncia la resurrección.

Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | 5 de abril

Es el día más importante para los católicos, ya que celebra la resurrección de Jesucristo. Representa el triunfo de la vida sobre la muerte y es el fundamento de la fe cristiana.

En conjunto, estos días son importantes para los creyentes porque permiten vivir, a través de la liturgia y la reflexión, el misterio central del cristianismo: la salvación. Para los fieles, no se trata solo de recordar hechos históricos, sino de renovar su fe, su relación con Dios y su compromiso espiritual.