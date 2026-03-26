Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 26 de marzo? Esta noche los Azules defenderán y los Rojos atacarán; conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy 26 de marzo (Exatlón México)

Esta noche se llevará a cabo una de las competencias más importantes de la semana, previo al Domingo de Eliminación donde Rojos y Azules se disputarán La Villa 360. Conoce quién gana hoy, 26 de marzo, en Exatlón México.

Con los Rojos ganando las últimas competencias de Exatlón México, los Azules están determinados a ganar una de las ventajas estratégicas más importantes del juego. Por lo que, la lucha por La Villa 360 de esta noche promete ser una de las más intensas.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy, 26 de marzo?

La Villa 360 representa una de las ventajas estratégicas más importantes en Exatlón México previo al Domingo de Eliminación. Sin embargo, aunque los Azules han demostrado un dominio de esta ventaja, los Rojos continúan acumulando triunfos en esta semana.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 26 de marzo será el equipo Rojo, manteniendo su racha de victorias de esta semana.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 26 de marzo?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este jueves 26 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Por lo que, si no te quieres perder el capítulo de hoy, también podrás ver la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.