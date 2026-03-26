Fans de BTS arremeten contra Jimmy Fallon por comentario racista en su programa Fans de BTS acusan al programa de Jimmy Fallon de hacer un comentario racista, mientras señalan malos tratos a los fanáticos (@toddowyoung)

Previo a la transmisión del “The Tonight Show” de Jimmy Fallon donde participaron BTS, fans de la agrupación coreana señalaron un comentario racista por parte de uno de los comediantes del programa.

Como parte de las actividades realizadas por BTS para promocionar su más reciente álbum “Arirang” y marcando su regreso a la televisión estadounidense, el grupo de K-Pop se presentó en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Sin embargo, a pesar de la emoción que esto suscitó entre las Army, tras las grabaciones del programa se comenzó a señalar en redes sociales la existencia de un supuesto comentario racista en el programa.

De acuerdo con lo publicado por los asistentes al programa, el comediante Seth Herzog, encargado de animar al público, habría bromeado diciendo: “¿Hay alguien aquí del Norte? ¿No? ¿Nadie?”, haciendo referencia a Corea del Norte.

Este comentario fue señalado como xenófobo, debido a que los fanáticos del grupo consideraron que estaba dirigido a BTS y que la broma estaba fuera de lugar.

Por otra parte, los fans también compartieron que la organización del programa fue inadecuada, provocando que los fanáticos asistentes se vieran vulnerados debido a, entre otras cosas, la falta de transporte tras la finalización de las grabaciones.

¿Qué dijo Jimmy Fallon sobre las acusaciones de racismo hacia BTS?

Ante la polémica suscitada a raíz del comentario racista hecho por el comediante Seth Herzog, miembro del programa “The Tonight Show”, Jimmy Fallon ni NBC (la cadena donde se transmite) emitieron algún comentario al respecto hacia el público.

Sin embargo, el medio TMZ reportó que Seth Herzog, quien fue la persona que realizó el comentario racista, se disculpó con BTS por la situación, mientras que mencionó que los directivos de la cadena NBC hablaron con el comediante sobre lo sucedido.

A pesar de la controversia, la participación de BTS en “The Tonight Show” se transmitió este miércoles 25 y jueves 26 de marzo, donde presentaron su más reciente álbum “Arirang”.