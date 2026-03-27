Filtran posible playera Coca-Cola de la Selección Mexicana: así sería el próximo coleccionable rumbo al Mundial 2026

Nuevo coleccionable de Coca-Cola Coca-Cola prepara un nuevo coleccionable del Mundial FIFA 2026 para el público mexicano; la posible playera de la Selección Mexicana podría tener tres diseños distintos.

Rumbo al Mundial FIFA 2026 que se inaugurará en México el 11 de junio, teniendo el Estadio Banorte como escenario para el partido debut del torneo entre México y Sudáfrica, Coca-Cola podría lanzar un nuevo coleccionable para el público mexicano.

De acuerdo con las filtraciones difundidas en redes sociales, la corporación multinacional prepara una nueva promoción del Mundial 2026 para México, la cual se tratará de una playera de la Seleción Mexicana en dos posibles colores distintos.

¿Cómo luce la playera de la Selección Mexicana que Coca-Cola lanzará?

Después del éxito del Balón Trionda, Coca-Cola prepara nuevos coleccionables para la afición mexicana rumbo al Mundial de Futbol 2026, competencia que tendrá al país como uno de sus anfitriones esta edición.

En redes sociales, creadores de contenido han compartido filtraciones del nuevo coleccionable: una playera de la Selección Mexicana, la cual podría presentar tres diseños distintos; dos modelos negros y un modelo en rojo, según la información recabada hasta el momento.

Aunque la empresa no ha realizado un anuncio oficial de esta playera de la selección Tricolor, las filtraciones apuntan a que saldrá a la venta en todos los supermercados de la República Mexicana.

¿Cómo podrás conseguir la playera de la Selección Mexicana que Coca-Cola lanzará?

Del mismo modo que sucedió con el mini Balón Trionda que Coca-Cola distribuyó en las tiendas OXXO del país, las filtraciones del nuevo promocional que la empresa multinacional lanzará han mostrado que podrían seguir la misma dinámica.

Es decir, la playera de la Selección Mexicana vendrá incluida en la compra de un paquete de refrescos Coca-Cola en tiendas de supermercado, aunque el precio no se ha dado a conocer todavía.

Las imágenes se revelaron este viernes 27 de marzo, por lo que los creadores de contenido recomiendan al público mantenerse al tanto de la información oficial que la multinacional comparta en los siguientes días para tener mayores detalles sobre la fecha de venta y el precio que tendrá.