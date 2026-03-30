Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 30 de marzo? Esta noche, los Azules defienden y los Rojos atacan; conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy, 30 de marzo (Exatlón México)

Inicia la semana 27 en Exatlón México y ambos equipos tendrán que combatir por la Villa 360 y la Ventaja. Conoce al ganador de esta noche.

Tras la salida de César Villaluz en el Duelo de eliminación, el equipo Rojo tendrá que redefinir sus estrategias si desea ganar esta noche. Mientras que el equipo Azul planea utilizar este nuevo impulso para sobreponerse.

De modo que, si te interesa conocer quién triunfará esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy, lunes 30 de marzo?

Mientras que los Rojos enfrentan momentos difíciles como equipo por la pérdida de César Villaluz, tras ser eliminado por Adrián Leo, los Azules están ansiosos por una nueva victoria en Exatlón México.

Sin embargo, los Rojos demostraron en la semana 26 un dominio en las competiciones ganando la mayoría de ellas, por lo que los resultados de esta noche podrían ser variados.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 30 de marzo será el equipo Azul.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 30 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Debido a la reciente eliminación de César Villaluz, la semana 27 de Exatlón México continuará con 7 participantes Rojos y 6 Azules.

Aquí te decimos cuáles son los participantes que continúan en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karols Rojas

Jazmín Hernández

Azules