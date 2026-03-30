¿Julio Preciado está hospitalizado? El cantante habla de su estado de salud El cantante de regional mexicano, Julio Preciado, compartió con sus seguidores que fue hospitalizado por complicaciones en su salud (@juliopreciado_oficial)

El cantante de regional mexicano Julio Preciado compartió con sus seguidores que fue hospitalizado por complicaciones en su salud, aunque reveló que ya se encuentra mejor. Conoce todos los detalles sobre su estado actual.

En las últimas horas, diferentes medios de comunicación informaron que Julio Preciado había sido hospitalizado en Mazatlán, Sinaloa, aunque no se reveló cuál había sido la causa de su internación.

Por lo que, tras esta noticia, fanáticos del cantante de regional mexicano comenzaron a especular sobre la posible causa, relacionándola con su trasplante de riñón de hace seis años.

Sin embargo, Julio Preciado, a través de su cuenta en Instagram, reveló cuál fue la causa por la que fue hospitalizado y cómo se encuentra de salud.

¿Qué le pasó a Julio Preciado?

A días de su presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 9 de abril, Julio Preciado reveló que fue hospitalizado debido a una neumonía típica.

Aunque le compartió a sus fanáticos que ya se encontraba bien de salud, señalando que solo fue un “susto”.

“Buenas noches a todos, todo bien, no se preocupen, fue un susto nada más, una neumonía típica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien, no se preocupen por mí, todo al 100″.

El mensaje de Julio Preciado a sus fans sobre su estado de salud actual

Por otra parte, el cantante Julio Preciado también aprovechó el momento para agradecer a sus fans por las oraciones y preocupaciones hacia su persona.

“Gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mí, les mando un fuerte abrazo para todos y aquí estamos listos para la batalla, la que sigue, la que sigue, gracias a Dios, Dios me quiere tener aquí en la tierra y creo que soy un consentido de Dios.”

¿Quién es Julio Preciado?

Julio Preciado, nacido en Mazatlán, Sinaloa, es un cantante de regional mexicano, quien a lo largo de su trayectoria musical ha destacado por ser el vocalista en la Banda Limón y en Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, donde formó parte de la agrupación durante seis años.

Ya como solista, en su carrera ha tenido diferentes éxitos con las canciones “Dos hojas sin rumbo”, “Me vuelvo loco” y “Qué puedo hacer por ti”.

En su discografía puedes encontrar géneros musicales que van desde la tradicional banda hasta el corrido, la balada, el merengue, la cumbia, la salsa y el norteño.