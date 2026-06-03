Día de Muertos en junio: estos son los artistas que estarán en el Gran Desfile Mundialista de la CDMX

Gran Desfile Mundialista El desfile combinará tradiciones mexicanas, expresiones artísticas y homenajes al fútbol.

La Ciudad de México se prepara para la inauguración del Mundial de Futbol 2026 con un recorrido totalmente gratuito que combinará la cultura mexicana con los pueblos originarios, Día de Muertos y diversos homenajes a leyendas del fútbol.

El Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, la cual reunirá a miles de personas para disfrutar de una celebración única.

Según autoridades capitalinas, este evento está pensado para que todos los mexicanos y visitantes puedan disfrutar de estas propuestas fuera del estadio con las más de mil actividades de tradición mexicana y deportivas.

El desfile estará conformado por diversos carros alegóricos, representaciones de distintas partes del país, comparsas, danzantes y artistas urbanos.

Día de Muertos será la parte central del espectáculo

Entre los carros alegóricos se espera que varios de ellos estén inspirados en distintas ediciones mundialistas y uno de ellos represente la tradición del Día de Muertos, que distingue a México en el mundo. Esta ofrenda estará dedicada a las más grandes leyendas del fútbol.

¿Qué podré ver durante el Gran Desfile Mundialista?

Durante el recorrido, los espectadores podrán apreciar distintas expresiones artísticas dentro de las actividades programadas para este día, entre ellas:

Comparsas de catrinas

Una trajinera gigante

Charros

Alebrijes monumentales

Las mascotas de los mundiales de 1970 y del 86

Ciclistas

Juego de pelota

¿Qué artistas ya están confirmados para este evento?

Hasta el momento, el único artista confirmado para este desfile es el sonidero “Sonido La Changa”, que estará acompañado por clubes de baile; se espera que esta comparsa se transforme en una enorme pista de baile con música popular urbana de la capital.

¿Cuándo será el Gran Desfile Mundialista?

Autoridades detallaron que el recorrido se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026 a partir de las 13:00 y dará salida desde la fuente de la Diana Cazadora y avanzará sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.