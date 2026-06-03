Una mente brillante en el olvido: La situación actual del Dr. Richart Vázquez Román

Richart Vázquez Román El reconocido académico, graduado del Imperial College de Londres, vive en situación de calle y en el olvido tras sufrir un derrame cerebral en Celaya (Captura de Video: @luz_adriana_gto)

El panorama actual del doctor Richart Vázquez Román del descenso de una mente brillante al olvido. El académico se graduó con el prestigioso título de Doctor of Philosophy en Ingeniería Química por el Imperial College London, una de las instituciones educativas más renombradas a nivel global.

Relevancia del caso en redes sociales

El caso cobró gran relevancia en días recientes luego de que Marco Israel Mancera, un conocido creador de contenido enfocado en visibilizar historias de vulnerabilidad social, publicara un video en sus plataformas tras encontrarse al académico deambulando por las calles de Celaya.

En dicha grabación, que rápidamente se volvió viral, se muestra la notable agudeza mental que el doctor aún conserva a pesar de su condición, lo que despertó la profunda empatía de miles de internautas.

El Dr. Richart Vázquez Román se graduó en el Imperial College de Londres, es experto en matemáticas aplicadas, trabajó como investigador en Europa y fue jefe de Ingeniería Química en el Tec. de Celaya por 27 años.



Desde 2020 vive en situación de calle en el centro de Celaya tras… pic.twitter.com/kBR29VQdtb — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) June 3, 2026

El punto de quiebre

Desde hace seis años, tras sufrir un derrame cerebral en el año 2020, después de su jubilación, sobrevive en situación de calle y se le ve diariamente deambulando por el centro de la ciudad.

Alejándolo por completo de la vida pública y del legado que construyó como investigador en Europa antes de establecerse en Celaya.

En una entrevista reciente, el doctor Richart comentó que sus hijos residen en Celaya y se quedaron con su propiedad. También mencionó que cuenta con familiares en el estado de Guerrero; no obstante, permanece en una situación donde no tiene comunicación con su familia.