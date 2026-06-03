De CU a Hidalgo y Bellas Artes: estos son todos los cambios y ajustes en las estaciones del Metro CDMX

Metro CDMX Estaciones del Metro CDMX mantienen trabajos de remodelación y adecuaciones en accesos y andenes, como parte de los preparativos para el Mundial 2026.

Ante la llegada de los turistas por la inauguración del Mundial de Fútbol que tendrá como sede de apertura la Ciudad de México, el gobierno capitalino inició en el mes de febrero los trabajos de remodelación de diversas estaciones del metro que concuerdan con los espacios más turísticos de la capital.

Estas obras, que contemplan cambios en 20 estaciones de la red subterránea, deberán quedar listas antes de que arranque el primer partido de fútbol; sin embargo, autoridades capitalinas señalaron que el retraso en la liberación de recursos provocó el aplazamiento de los trabajos, que se realizan a marchas forzadas.

¿Cuál es la línea del metro más afectada por las remodelaciones?

La línea 2 del metro, que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos, es de las más afectadas por los constantes cierres durante los procesos de modernización y remodelación que mejorarán su aspecto visual durante el Mundial.

Entre los cambios que contempla esta línea se observa en los trenes, los cuales han estrenado nueva cromática con la figura de un quetzalcóatl, y en algunas estaciones ya se pueden apreciar los diferentes cambios. Zócalo es una de ellas, en donde se observa un estante para la colocación de plantas, mientras que en Chabacano se instalan paredes estilo mármol.

Remodelación en Hidalgo y Bellas Artes

Por su parte, la estación Hidalgo estos cambios también incluyen instalaciones de elementos decorativos como candiles estilo Luis XV y faroles dorados. Cabe resaltar que este punto permanece abierto al público a pesar de los trabajos de remodelación, ya que es considerada una de las intersecciones más importantes de la red.

Bellas Artes presenta una situación similar, ya que los cambios van desde pisos y muros nuevos, instalación de vitrales que representarán al Palacio de Bellas Artes, alumbrado nuevo y hasta instalación del sistema CCTV.

¿Qué pasa en Metro CU?

Otra de las estaciones que está siendo afectada es Cetram Universidad, pues desde febrero que iniciaron las obras, estudiantes y público en general han reportado que estas actividades afectan la entrada y salida de los viajeros.

Algunos usuarios han reportado que estas obras han reducido los accesos, generando más congestión durante las horas pico.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro permanecerán cerradas?

Autoridades informaron que a partir del 29 de mayo y hasta el 3 de junio permanecen cerradas las siguientes estaciones, por lo cual se proporcionarán servicios alternativos de movilidad para los usuarios:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Estas reformas no solo implicarán la remodelación de las estaciones, sino también el mantenimiento de las vías y los trenes de servicio. Se espera que estos trabajos se den por concluidos antes del inicio de la Copa Mundial, el próximo 11 de junio de 2026.