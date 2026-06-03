Circula video de exalumno entregando dinero a manifestantes que mantienen tomadas las instalaciones de Canal Once

IPN Video difundido en plataformas digitales muestra a un exalumno entregando apoyo económico a manifestantes que mantienen el paro en Canal Once desde el 21 de mayo. (Agencia mexicana de fotoperiodismo Cuartoscuro)

En las últimas semanas se han reportado diversas suspensiones de actividades y protestas en escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de que un grupo de estudiantes retiene las instalaciones de Canal Once desde el 21 de mayo.

La razón de las movilizaciones surge por la falta de recursos que han impactado en las distintas sedes y mermado la calidad educativa del instituto.

Manifestantes mantienen paro en Canal Once; piden apoyo a la comunidad politécnica.

Los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) que se encuentran en paro dentro del inmueble de la televisora compartieron a través de las redes sociales una lista de artículos de primera necesidad y víveres para poder mantener la protesta activa.

En redes sociales se difundió un video donde se ve a un exalumno dar dinero a los inconformes.

Actualmente circula en la plataforma X (antes Twitter) un video en donde se puede observar a un egresado de la ESCA Unidad Tepepan entregar dinero y víveres a los alumnos que mantienen la ocupación dentro del edificio.

Esta persona arribó de manera pacífica a las instalaciones del Casco de Santo Tomás acompañada de dos sujetos más, los cuales aparentan portar chalecos antibalas.

Su arribo se derivó de las peticiones realizadas por los alumnos días antes. En el clip se puede escuchar que recibieron 11 mil pesos para adquirir comida, mantas o cualquier artículo necesario para su estadía.

La comunidad estudiantil de la ENCB busca una respuesta al pliego petitorio que fue entregado de manera formal ante las autoridades y en el cual exigen mejoras a las aulas, laboratorios y edificios, así como el equipamiento para los espacios académicos de investigación y la destitución de las autoridades de la Dirección General.

¿Qué otras escuelas del IPN se unieron al paro?

Este paro forma parte de una serie de movilizaciones dentro del Instituto y al cual se han unido escuelas como la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (en paro de 36 horas) y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 “Miguel Othón de Mendizábal”.