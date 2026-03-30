¿Quién robó las 12 toneladas de KitKat?: marcas hacen burla y memes de lo que pasó con el Chocolate de Nestlé

Robo de KitKat Marcas responden al robo de 12 toneladas de KitKat con ingeniosos memes.

En plena celebración de Semana Santa y a menos de una semana de Pascua, Europa enfrenta un desabasto de chocolate después de que Nestlé confirmara el robo de doce toneladas de la marca KitKat, cantidad que equivale a 400 mil chocolates aproximadamente.

El cargamento dulce fue robado mientras era transportado desde Italia hacia Polonia, lo que levantó las alertas de la empresa ante el posible impacto en el suministro durante una de las temporadas más demandantes de chocolate.

¿Cómo fue el robo de las 12 toneladas de KitKat en Europa?

A través de un comunicado oficial desde su cuenta en redes sociales, la compañía confirmó el robo del cargamento y señaló que el atraco sucedió durante el trayecto de Italia a Polonia, sin embargo, no revelaron el punto exacto donde ocurrió el incidente.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

El impacto económico del robo es significativo para la empresa, registrando una pérdide de 532 mil euros, equivalentes a 11 milllones de pesos mexicanos al considerar que cada unidad de chocolate tiene un precio aproximado de 27 pesos.

La empresa reportó que el caso está siendo investigado por las autoridades locales en coordinación con la cadena de suministro, a la vez, reconoció que este tipo de delitos se han vuelto frecuentes y más sofisticados en los últimos años.

En onda con ‘la chaviza’: marcas responden al robo de KitKat con memes

Después de que la cuenta oficial de KitKat hiciera público la confirmación del robo de cargamento de chocolate, diversas marcas reconocidas en distintas partes del mundo respondieron a la situación de forma ingeniosa.

Desde icónicos personajes que “oficialmente” se desligaban de la culpa como posibles sopechosos del atraco, hasta sospechosas menciones de haber conseguido chocolate KitKat para promociones especiales, las marcas se unieron a la actividad preferida de las redes sociales: memes.

Incluso, Amir Diba —CEO de ARQ, una empresa enfocado en el desarrollo de software de Inteligencia Artificial— realizó un video IA donde mostró a tres personajes de la parodia satírica creada por el comediante Druski que se viralizó en 2025 y principios del 2026, señalando a la familia conservadora de “White Druski” como los responsables del robo.

We saw an opportunity and we took it.



We will make episode 1, if we get permission from @KITKAT and @druski



The Heist. The Druski Multi Verse.



And no. This is not Seedance 2.0 https://t.co/v8wHjFQ99y pic.twitter.com/N5tJQHwS5k — Amir D (@starks_arq) March 30, 2026

Por otra parte, marcas como Domino`s Reino Unido, McDonald’s Francia, o las plataformas 500 Casino y Sport.Fun se adjudicaron la culpa —en algunos casos, de manera sutil— el robo de los 400 mil chocolates.

Memes del robo a KitKat

Memes del robo a KitKat

Memes del robo a KitKat

Memes del robo a KitKat

Memes del robo a KitKat

Mientras que Om Nom, el adorable y verde protagonista del videojuego para móviles, Cut The Rope, famoso por su apetito insaciable de caramelos, fue declarado “inocente del robo”, por ahora.

Memes del robo a KitKat

Esta serie de repuestas demuestra qué tan lejos ha llegado el fenómeno del meme en las redes sociales y su impacto como marketing en la era moderna.