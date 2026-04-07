Las 5 marcas de bloqueador solar que sí recomienda Profeco en 2026: cuáles son y por qué destacan

PROFECO recomienda estos 6 bloqueadores solares Foto: La Crónica

En pleno 2026, las altas temperaturas y los rayos UV han aumentado considerablemente causando efectos secundarios en la piel de millones de personas en todo el mundo. Por ello, proteger la piel de los efectos adversos del sol se ha convertido en un must en las rutinas de skincare, específicamente con el uso del bloqueador solar.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reveló cuáles son las cinco opciones que sí ofrecen protección efectiva contra los rayos UV, además de destacar por su calidad, etiquetado y relación costo-beneficio. Pon mucha atención, por que cuidar tu piel de los efectos del sol puede prevenir complicaciones como el cáncer de piel.

¿Cuáles son las mejores 5 marcas de bloqueadores solares según la Profeco?

En un estudio reciente la Profeco evaluó la calidad de 25 bloqueadores solares disponibles en el mercado de México. Entre los puntos claves que evaluó el organismo se encuentran puntos como como el FPS real, la protección UVA y UVB, la resistencia al agua, la textura y la claridad en la información del envase.

El objetivo fue identificar qué productos realmente cumplen lo que prometen, especialmente en un contexto donde la exposición solar puede provocar desde quemaduras hasta envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer de piel.

Los 5 bloqueadores solares mejor evaluados

Las cinco marcas que encabezan la lista por su eficacia son:

Banana Boat Aqua Protect FPS 50+

Hawaiian Tropic Sheer Touch Ultra Radiance FPS 50+

Nivea Sun Protect & Refresh Sport FPS 50+

La Roche-Posay Anthelios FPS 50+

Vichy Capital Soleil FPS 50+

Eclipsol Bloqueador Solar FPS 50+

Todas destacaron por ofrecer una barrera confiable contra la radiación ultravioleta y por mantener estándares sólidos de calidad en sus formulaciones.

¿Qué debes de tener en cuenta al momento de comprar un bloqueador Solar?

De acuerdo con el análisis de la Profeco, todos aquellos interesados en el cuidado de la piel, deberán de tener en cuenta estos aspectos al momentos de adquirir un bloqueador:

que el producto tenga FPS mínimo de 30

protección de amplio espectro

resistencia al agua si se usará en playa o alberca

una textura cómoda que facilite la reaplicación durante el día

Este último punto es crucial, ya que un buen protector solar pierde efectividad si no se reaplica cada dos horas o después de nadar o sudar.

Elegir uno de estos bloqueadores puede marcar la diferencia entre disfrutar el viaje o sufrir daños en la piel que incluso pueden tener consecuencias a largo plazo.