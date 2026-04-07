Martes de Frescura Walmart 7 de abril 2026: estas son las ofertas que están arrasando en frutas, verduras y carnes

El Martes de Frescura de Walmart este 7 de abril 2026, volvió a poner en jaque al ahorro con una avalancha de precios bajos en frutas, verduras, carnes y pescados, una estrategia semanal que ya se convirtió en una de las favoritas para quienes buscan llenar el refri sin decirle adiós a toda la quincena.
Cada martes, la cadena lanza descuentos clave en productos frescos para incentivar el consumo y competir directamente con otras tiendas como Chedraui o Soriana.
Mejores ofertas del Martes de Frescura este 7 de abril 2026
Aunque los precios pueden variar por sucursal, el patrón de ofertas está basado en productos como:
Frutas y verduras en oferta en Walmart
- Manzana Golden mediana: $49.90/kg
- Piña gota miel: $26.50/kg
- Fresa domo 454 g: $59.90
- Jamaica: $164.50/kg
- Naranja de jugo: $24.90/kg
- Pera mantequilla: $34.00/kg
- Toronja: $29.90/kg
- Uva roja sin semilla: $74.50/kg
- Manzana roja mediana: $44.90/kg
- Durazno rojo: $74.00/kg
- Cebolla blanca: $26.90/kg
- Elote: $9.90/pieza
- Acelgas: $9.90/rollo
- Aguacate Hass enmallado: $24.50
- Apio: $36.50/kg
- Berenjena: $34.90/kg
- Cebolla morada: $29.90/kg
- Chayote sin espinas: $29.90/kg
- Cilantro: $9.90/rollo
- Col blanca: $19.90/kg
- Melón chino: $29.00/kg
- Piña miel: $22.50/kg
- Lechuga romana: $24.90/pieza
- Papaya Maradol: $39.00/kg
- Sandía roja: $19.00/kg
- Mango ataulfo: $44.00/kg
- Pera de Anjou: $39.90/kg
- Pera bosc: $39.90/kg
- Pera red de Anjou: $59.00/kg
- Toronja: $34.00/kg
- Manzana granny smith: $39.90/kg
- Penca de plátano Chiapas: $22.00/kg
- Cebolla blanca: $32.00/kg
- Jitomate saladet: $59.00/kg
- Papa blanca alfa: $59.90/kg
- Mandarina clementina (malla): $50.00
- Ensalada mixta Freshly Eva 300 g: $35.00
- Ensalada mixta Mr. Lucky 454 g: $36.00
Carnes, pollo y pescados en oferta en Walmart
- Pollo entero fresco: $50.00/kg
- Pechuga sin hueso importada: $140.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo: $172.00/kg
- Fajitas de pechuga de pollo: $140.00/kg
- Pechuga de pollo Just Bare 540 g: $94.00
- Milanesa de pollo Just Bare 540 g: $99.00
- Pechuga de pollo deshebrada SuKarne 300 g: $83.00
- Carne de res para asar: $253.00/kg
- Arrachera de res SuKarne 600 g: $218.00
- Pierna de cerdo en trozo: $124.00/kg
- Deshebrada de cerdo SuKarne 300 g: $70.00
- Filete basa: $102.00/kg
- Filete de tilapia: $122.00/kg
- Filete de tilapia Marketside 1 kg: $128.00
- Pescado para caldo: $82.00/kg
- Camarón mediano sin cabeza: $296.00/kg
- Camarón coctelero: $188.00/kg
- Camarón empanizado Marketside 500 g: $144.00
- Camarón crudo mediano Marketside 454 g: $159.00
- Camarón crudo grande Marketside 454 g: $179.00
- Salmón Marketside 400–500 g: $259.00
- Salmón noruego 500 g: $359.00
- Medallones de salmón Marketside 400 g: $166.00
- Filete de róbalo Marketside 500 g: $189.00
- Filete de pescado Sierra Madre 1 kg: $234.00
- Filete de pescado Sierra Madre 400 g: $110.00
- Medallones de atún Dolores: $229.00
- Medallones de atún Marketside 680 g: $219.00
- Cubitos de atún Dolores 200 g: $59.00
- Cubos de atún con camarón Dolores 200 g: $72.00
- Medallón de atún con especias 304 g: $134.00
- Sashimi de atún 150 g: $102.00
- Alitas picositas Bachoco 700 g: $169.00
- Boneless Pilgrim’s 600 g: $199.00
- Pechugas Tyson sabor mezquite 670 g: $199.00
Tips para aprovechar al máximo el Martes de Frescura
No se trata solo de comprar barato, sino de comprar bien. Aquí algunos tips para aprovecharlos:
Llega temprano
Cuanto más temprano, más variedad encuentras.
Planea tu menú
Armar tus comidas de la semana con base en las ofertas puede reducir muchísimo el gasto que realizarás.
Compara con otras tiendas
Aunque Walmart destaquen las ofertas, cadenas como Chedraui con su “Martimiércoles” también compiten fuerte en precios.