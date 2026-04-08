BTS World Tour: horarios, precio, cómo y dónde ver en vivo los conciertos en línea desde México (BTS)

BTS World Tour Arirang, hasta el momento, la gira más grande de la banda surcoreana en su historia, será este 2026, con espectáculos en Latinoamérica que han derivado en agotamiento instantáneo de boletos, e incluso revisiones en las políticas y mecanismos de venta de boletos de transnacionales del tamaño de Ticketmaster.

La fiebre BTS y el poder del ARMY han tomado el timón tras el regreso de Jin, J-Hope, RM, V, Jimin y Jungkook, luego de concluir su servicio militar.

Los primeros conciertos de BTS están por llegar; para ser más específicos, iniciarán con una serie de shows en Goyang, Corea del Sur, y con esto sus fans en México se preguntan: ¿cómo ver completamente en vivo los conciertos de BTS desde México? Aquí te decimos.

¿Cuándo, cómo y dónde ver en vivo los conciertos de BTS en línea desde México?

Weverse, la plataforma global y aplicación móvil de Corea del Sur diseñada por HYBE Corporation para conectar directamente a artistas, principalmente de K-Pop, con sus fans, anunció que estará a cargo de la transmisión de tres conciertos de BTS completamente en vivo.

Los conciertos serán transmitidos en directo desde Goyang Stadium, en Corea, el próximo jueves 9, sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026 a través de esta plataforma y red social que permite a los usuarios ver contenido exclusivo, interactuar con idols, comprar mercancía oficial y, en este caso, ver los conciertos en vivo de sus grupos favoritos.

BTS World Tour: horarios para ver en vivo los conciertos en línea desde México

Los tres conciertos del 9, 11 y 12 de abril serán transmitidos completamente en vivo a través de Weverse en punto de las 4:00 a.m. (tiempo del centro de México), por lo que las ARMY deberán madrugar para poder disfrutar de la apertura de esta gira mundial que dará inicio en el país de donde se originó la fiebre de BTS.

Sin embargo, la plataforma también anunció que habrá funciones para aquellos seguidores y seguidoras que no puedan conectarse. Por lo que los horarios de la retransmisión de cada concierto quedarían de la siguiente manera:

Viernes 17 de abril de 2026 a las 7:00 p.m.

Sábado 18 de abril de 2026 a las 8:00 p.m.

Domingo 19 de abril de 2026 a las 4:00 a.m.

BTS World Tour Arirang en vivo: precio para ver la transmisión en línea desde México

El acceso para ver los conciertos del BTS World Tour Arirang en vivo desde México se podrá adquirir en la plataforma oficial de Weverse, donde podrás encontrar paquetes especiales que incluyen el acceso a uno o a los tres conciertos de la banda desde Corea.

Los precios son variables y dependen del paquete y de si cuentas con la membresía ARMY, lo que puede otorgar algunos beneficios.

A continuación, te compartimos el costo para ver en vivo la transmisión online de los conciertos de BTS desde Corea:

Costos con membresía ARMY

Pase de 1 día: 59.400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Incluye acceso a uno de los shows a elección más beneficios adicionales.

All Day Pass: 165,000 won surcoreano (alrededor de $1,900 MXN). Permite ver los tres conciertos en calidad 4K y un beneficio extra no revelado.

Costos de acceso general

Pase de 1 día: 59.400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Acceso a una sola presentación en calidad HD.

Pase de todo el día: 178.200 won surcoreano (aproximadamente $2,100 MXN). Incluye los tres conciertos en calidad HD.

La transmisión de este jueves 9 de abril abre desde Corea a las 18:00 horas y cierra a las 19:00 horas (hora de Corea); por este motivo, la transmisión única en México será en la madrugada.