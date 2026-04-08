Muere Michael Patrick: ¿Qué le pasó al actor de Game of Thrones? (Pop Photography)

Muere a los 36 años de edad el actor Michael Patrick, tras pasar sus últimos días en un hospital rodeado de sus seres queridos. Naomi Sheehan, la esposa de Patrick, fue quien compartió la noticia en su cuenta de Instagram este miércoles 8 de abril.

Patrick hizo historia al ser el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en una silla de ruedas en Irlanda, papel por el que recibió el Premio del Jurado en los Stage Awards en enero de 2025, y es recordado por su participación en el episodio “The Broken Man” de la serie Game of Thrones.

¿Qué le pasó a Michael Patrick, el actor de Juego de Tronos?

De acuerdo con la publicación donde Naomi Sheehan, esposa del actor de origen irlandés, dio a conocer la noticia del fallecimiento, compartió que, tras ser diagnosticado en febrero de 2023 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Patrick, a quien llamó cariñosamente “Mick”, perdió la batalla después de años de lucha contra la enfermedad de la neurona motora.

La muerte de Michael Patrick se suma al número de celebridades que pierden la vida ante esta enfermedad crónica que destruye gradualmente las neuronas que ayudan con funciones como respirar, tragar, masticar, hablar y caminar, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

Naomi Sheehan compartió que Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte, tras ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023, añadiendo que Patrick “ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”.

¿Quién era Michael Patrick?

“Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”, una cita de Brendan Behan que a Michael Patrick le encantaba y que, en su memoria, Naomi Sheehan, su esposa, comparte al mundo tras su fallecimiento.

Definiéndolo como “una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida” Sheehan añadió que su esposo “vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir: alegría, vitalidad y risa contagiosa, y lo definió como “un gigante pelirrojo” expreso en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación, la esposa de Patrick concluye señalando la enseñanza de este actor que marcó un hito, con la respuesta de Mick: “Comer, beber y amar”.