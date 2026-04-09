La promoción exclusiva de K-Pop Demon Hunters en McDonald’s llegará a Latinoamérica a finales del 2026

HUNTR/X y Saja Boys en McDonald's Latinoamérica Netflix confirma que la “batalla por los fans” entre Huntrix y los Saja Boys llegará a McDonald’s de Latinoamérica a finales de este año; los menús temáticos incluirán ‘photocards’ especiales.

Las Guerreras del K-Pop continúan expandiéndose a cada rincón del mundo. Tras reclamar dos premios Oscar en la reciente edición y llevarse también un Globo de Oro, arriban a McDonald’s para conquistar el terreno de la comida rápida con un menú temático correspondiente a los dos grupos que lideran la popular historia animada: 'The Huntrix Meal’ y ‘The Saja Boys Breakfast Meal’.

Los menús especiales del éxito más reciente de Netflix ya se encuentran a la venta en Estados Unidos, Canadá y Australia, sin embargo, la plataforma confirmó que esta promoción llegará a Latinoamérica a finales del 2026, destacando México y Brasil como los países confirmados para ser parte de la “Batalla por los Fans” entre guerreras y demonios.

¿Saja Boys o HUNTR/X?: la histórica batalla del kpop llegará a McDonald’s México

La colaboración entre McDonald’s y Netflix convirtió a la transnacional de comida rápida en el próximo escenario entre la pelea de los Saja Boys y Huntrix para definir qué grupo de kpop conquistará a los fanáticos y fanáticas, definiendo así el destino del mundo: ¿será conquistado por los demonios roba almas o, una vez más, las guerreras salvarán a la humanidad?

El divertido conflicto de la película animada Las Guerreras del K-Pop se extendió a McDonald’s al crear dos menús totalmente nuevos inspirados en los Saja Boys y Huntrix, los cuales incluyen nuevas salsas y tarjetas fotográficas exclusivas que desbloquean contenido de acceso anticipado por tiempo limitado, resultando un gran éxito en países como Canadá y Estados Unidos, donde ya están disponibles.

De acuerdo con el comunicado emitido por Netflix, los menús exclusivos de K-Pop Demon Hunters llegarán a Latinoamérica a finales del 2026, incluyendo México y Brasil, además de otros países por confirmar.

McDonald’s y Netflix llevan K-Pop Demon Hunters a la vida real

Las Guerreras del K-Pop despertaron un entusiasmo mundial sin precedentes desde su lanzamiento en la plataforma de streaming Netflix, creciendo rápidamente en popularidad e incluso llegando a algunas de las pasarelas más prestigiosas de la industria del cine.

El éxito de esta película animada no se detiene, pues con una secuela confirmada, Netflix decidió colaborar con McDonald’s para llevar un poco de la historia a la vida real, invitando al público a formar parte de la “Batalla por los Fans” entre Huntrix y los Saja Boys.

“Junto con McDonald’s, hemos conseguido convertir la rivalidad entre The Saja Boys y HUNTR/X en algo que los fans pueden experimentar de verdad, inspirándonos en la cultura y las tradiciones gastronómicas coreanas que constituyen el núcleo de la película”, señaló Marian Lee, directora de marketing de Netflix, afirmando que cada detalle en los menús temáticos fueron diseñados para que parezcan sacados directamente de una escena de la película.

¿Cómo son y qué incluyen los menús de Las Guerreras de K-Pop en McDonald’s?

Los menús estarán divididos en desayuno (Saja Boys) y comida (Huntrix), cada uno de ellos creado para resaltar la personalidad de ambos grupos, además de que contendrán las famosas photocards, recurrentes en las fanbases del k-pop real.

El desayuno de los Saja Boys incluye lo siguiente:

Spicy Saja McMuffin: un Sausage McMuffin con huevo, aderezado con una salsa picante Spicy Saja —inspirada en el fuego de Gwi-Ma .

un Sausage McMuffin con huevo, aderezado con una salsa picante Spicy Saja —inspirada en el fuego de . Papas Hash Browns: Nuestros características hash browns, crujientes por fuera y tiernas por dentro, igual que Jinu , el líder de los Saja Boys .

Nuestros características hash browns, crujientes por fuera y tiernas por dentro, igual que , el líder de los . Refresco pequeño: Elige un refresco para refrescarte del calor.

Mientras que el menú de comida de las guerreras Huntrix será: