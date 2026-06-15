Martimiércoles de Chedraui llega con descuentos en frutas, verduras y carnes: estas son las ofertas más buscadas del 16 y 17 de junio

El Martimiércoles de Chedraui volvió con descuentos en productos frescos justo para hacer rendir al máximo tu dinero para el resto de la semana.
Para este 16 y 17 de junio, la cadena lanzó una nueva ronda de precios especiales en frutas, verduras y carnes, una estrategia que suele concentrar parte del ahorro semanal de muchas familias mexicanas.
La dinámica se mantiene como uno de los movimientos comerciales más fuertes dentro del supermercado: precios reducidos por tiempo limitado y disponibilidad que puede variar entre sucursales.
Estas son algunas de las frutas y verduras que están llamando más la atención
Entre los productos destacados aparecen varios básicos de la cocina diaria y opciones que suelen tener alta rotación.
La lista incluye promociones en categorías como:
Frutas
- Mango Paraíso a $19.50 el kilo
- Papaya Maradol a $22.50 el kilo
Verduras
- Tomate Saladet a $16.50 el kilo
- Aguacate Hass a $46.90 la malla
- Cebolla blanca a $24.00 el kilo
- Tomate verde a $32.50 el kilo
- Apio a $29.90 el kilo
Recuerda que los precios y disponibilidad pueden variar conforme avanza el día y por sucursal.
Tips y recomendaciones antes de ir al Martimiércoles de Chedraui
- Revisa inventario
- Compra pensando en tu consumo real
- Compara tamaños y rendimiento
- Compara precios por kilo con otras tiendas
- Crea una lista y apégate a ella
Para quienes estaban esperando el momento para surtir su cocina sin gastar de más, esta edición del Martimiércoles de Chedraui llega justo a tiempo.