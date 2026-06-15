Pato Merlín se “reunirá” con la FIFA, dueña de la mascota informa que los citaron en el Fan Fest de CDMX

¿Habrá encuentro con la FIFA? Dueños del pato Merlín revelan invitación especial.

Lo que comenzó como una serie de videos virales en redes sociales podría llevar al famoso pato Merlín a tener contacto directo con la federación. Carla y Cristian Gómez, dueños de la popular mascota, informaron que recibieron una invitación para acudir al Fan Fest que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se especula sostendrían una reunión con representantes del organismo.

La noticia fue compartida por Carla Gómez durante una entrevista para Heraldo Televisión, donde explicó que la familia fue contactada recientemente, aunque todavía desconoce cuál será el motivo específico del encuentro.

La convocatoria llega después de que Merlín se convirtiera en una figura muy querida entre los aficionados mexicanos. Su presencia en eventos relacionados con la Selección Mexicana y las imágenes que circulan constantemente en plataformas digitales han provocado que muchos seguidores lo consideren una especie de símbolo en la fiebre de la Copa del Mundo.

El pato que conquistó al Mundial 2026

Merlín ganó notoriedad luego de aparecer entre los festejos de fanáticos del Tri en Paseo de la Reforma. Las grabaciones de sus recorridos entre la multitud rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios, impulsando su fama tanto dentro como fuera del país.

🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Mientras se esperan más actualizaciones sobre esta reunión, Carla confía en que este acercamiento abra nuevas oportunidades para el simpático pato que pasó de acompañar el negocio familiar a convertirse en uno de los personajes más reconocidos entre los aficionados.