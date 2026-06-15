Luisito Comunica revela el último audio de Gaspi antes de morir en accidente de helicóptero en Brasil

Luisito Comunica revela el último mensaje que recibió de Gaspi Fotos: Redes sociales

La comunidad digital de habla hispana continúa conmocionada por la muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi. A sus 23 años, el youtuber perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, un suceso que ha dejado en shock a las redes sociales por lo repentino de la tragedia.

En medio del dolor que ha causado la muerte de Gaspi, el influencer mexicano Luisito Comunica reveló uno de los últimos mensajes de voz que recibió del influencer argentino antes de la tragedia. El audio, breve pero profundamente emotivo, recaba uno de los últimos mensajes que dejó el fallecido

¿Qué dice el último mensaje de Gaspi a Luisito Comunica?

A través de sus redes sociales, el popular creador mexicano compartió un audio que Gaspi le había enviado mediante Instagram. En el mensaje, el argentino se despedía de manera amistosa y dejaba abierta la posibilidad de encontrarse en algún momento. Aunque eso ya no sucederá.

“Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento… Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides”, dice Gaspi en el mensaje.

Captura de pantalla de estado de Instagram de Luisito Comunica Foto: Instagram/ Luisito Comunica

Luisito Comunica acompañó la publicación con una frase que rápidamente se volvió viral:

“El último mensaje que tengo de Gaspi… Descansa en paz, leyenda”.

La publicación provocó miles de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes exaltaron la sencillez y calidez con la que Gaspi solía relacionarse con otros creadores de contenido.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, se convirtió en uno de los youtubers más populares de Argentina gracias a su estilo espontáneo, humor irreverente y por sus entrevistas callejeras cargadas de improvisación. Su contenido le permitió reunir casi tres millones de seguidores en YouTube y convertirse en una figura influyente dentro de la cultura digital juvenil latinoamericana.

Su popularidad trascendió las redes sociales al participar en diversos eventos internacionales, incluido el fenómeno de boxeo entre creadores de contenido conocido como La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos.

Cabe destacar que en los últimos años, Gaspi había compartido públicamente reflexiones sobre su crecimiento personal, la salud mental y su deseo de explorar nuevos proyectos creativos.

¿Cómo ocurrió el choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro?

La tragedia ocurrió en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El accidente dejó seis víctimas mortales y no hubo sobrevivientes. Entre los fallecidos también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director audiovisual argentino Lucas Vignale y otros integrantes de la producción que acompañaban una gira artística en Brasil.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del siniestro, mientras se analizan diversas hipótesis que van desde posibles fallas técnicas hasta errores operativos.

¿Cómo fueron las últimas horas de Gaspi en Brasil?

Conforme han surgido nuevos detalles sobre sus últimos días, también comenzó a circular uno de los últimos videos públicos del influencer argentino. El registro fue grabado apenas dos días antes de la tragedia y muestra a Gaspi relajado y de buen ánimo mientras convivía con seguidores en Río de Janeiro.

Durante esa grabación, el youtuber comentó que Brasil era una escala de viaje y que posteriormente planeaba trasladarse a Estados Unidos para seguir de cerca actividades relacionadas con el Mundial de Futbol de 2026.

La difusión de estas imágenes y del audio compartido por Luisito Comunica ha hecho que miles de personas revivan el legado de uno de los creadores de contenido más auténticos de la escena digital argentina.

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes, videos y fotografías en memoria de Gaspi. El joven que conquistó internet con su irreverencia y espontaneidad hoy es recordado por sus colegas y seguidores a través de palabras que, sin saberlo, terminaron convirtiéndose en una emotiva despedida.