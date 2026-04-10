Chedraui lanza oferta bomba en abril 2026: descuentos, bonificaciones y productos imperdibles hasta el 27 de abril

Durante abril, Chedraui activó una estrategia de descuentos y bonificaciones que mezcla precios bajos con recompensas en su sistema de cliente frecuente, creando una fórmula bastante atractiva para quienes buscan estirar el gasto sin sacrificar calidad.

Entre lo más destacado está la posibilidad de obtener hasta 20% de bonificación en el monedero MiChedraui, además de descuentos directos en múltiples departamentos.

La jugada no es solo bajar precios, sino devolver parte del dinero para futuras compras, lo que convierte cada ticket en una especie de inversión a futuro.

Productos con el 30% de descuento en Chedraui

La campaña de abril no se anda con rodeos. En esta ocasión, Chedraui ofrece un descuento del 30% en cremas y tratamientos Vichy y La Roche-Posay, específicamente en productos como:

Protector Solar en Crema Vichy Capital Soleil FPS 50+ Cuerpo y Rostro 300ml a $452.90

Serum Vichy Vitamina C a $833.70

Este tipo de ofertas suelen ser de las más buscadas, ya que impactan directo en el gasto de la actual temporada vacacional.

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Bonificaciones y promociones que elevan el ahorro

Más allá del precio en anaquel, el verdadero gancho está en las bonificaciones:

Monedero MiChedraui

Hasta 20% de bonificación en categorías seleccionadas

Promociones escalonadas en alimentos, limpieza y cuidado personal

Beneficios adicionales

Meses sin intereses en productos participantes

Precios especiales en tienda física y en línea

Esto convierte la experiencia de compra en algo más estratégico; sin embargo, no olvides consultar los términos y condiciones para estar al tanto de qué tan combinables pueden ser estas ofertas y promociones.

Vigencia de la promoción

Las ofertas están disponibles del 9 al 27 de abril de 2026, aunque algunos productos pueden variar dependiendo de la sucursal o disponibilidad.