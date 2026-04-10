¿Cinépolis y Cinemex proyectarán The Amazing Digital Circus? México podría ver el episodio final en cines

Digital Circus Movie El gran final del fenómeno independiente de internet será proyectado en cines de diversos países; Glitch informó a sus fans en México cómo pueden lograr unirse a la lista de los afortunados.

The Amazing Digital Circus: The Last Act se proyectará en cines a nivel internacional, sin embargo, aún hay países fuera de la lista oficial que Glitch Studios publicó en su página oficial, entre ellos México, a pesar de ser uno de los sectores que marcó un número significativo de vistas desde el estreno de la serie independiente.

Sin embargo, la ausencia de México en los países confirmados es una situación que todavía se puede solucionar con el apoyo de los fanáticos y fanáticas del proyecto animado, pues Glitch Studios señaló que podrían solicitar respetuosamente a los cines locales a través de correo electrónico proyectar el ansiado final de uno de los fenómenos más recientes del internet.

El detalle llamativo no es únicamente la proyección global de esta serie de surrealismo virtual, sino que el público que asista al cine podrá mirar el final dos semanas antes de su estreno mundial por YouTube, lo que les evitaría enfrentarse a los posibles spoilers de las respuestas detrás del colorido y tétrico circo digital.

Fans de Digital Circus en México inician campaña para traer ‘The Last Act’ a Cinépolis y Cinemex

Glitch Studios anunció este viernes que el episodio final de The Amazing Digital Circus, serie animada independiente creada por Gooseworx, se proyectará en cines a nivel global el 4 de junio de 2026, dos semanas antes de su estreno por YouTube.

Sin embargo, fanáticos y fanáticas en el país se percataron de que México no está en la lista de regiones confirmadas —hasta ahora— para la proyección en cines de este fenómeno animado, por lo que emprendieron la tarea de visibilizar el fanatismo mexicano por la serie con una campaña dirigida a Cinépolis y Cinemex para unirse a los países afortunados.

Impulsada por Glitch Studios, la movilización en México para traer El Asombroso Circo Digital a los cines ha incrementado en las últimas horas a través de redes sociales, lo que demuestra una vez más el poder del público para llevar al éxito mundial producciones independientes como esta peculiar historia de aventuras virtuales y terrores psicológicos.

Digital Circus Movie: lista de países confirmados que verán el episodio final en cines

The Amazing Digital Circus se convirtió en un fenómeno mundial desde el episodio piloto estrenado en octubre de 2023, una popularidad que incrementó de sobre manera tras la esperada continuación de la serie, actualmente transmitida por YoutTube y la plataforma de streaming Netflix.

Ahora, con el ansiado final tan cerca de revelar todos los secretos que encierra el mundo surrealista del circo digital, Glitch Studios anunció que el acto final llegará a salas de cine de los siguientes sectores:

Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos y Canadá. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. Asia: Japón.

“¿No puedes ver tu región aquí? ¡Ayuda a TADC: The Last Act volverse global! Envía respetuosamente un correo electrónico a tus cines locales y solicita que la proyecten ahí", es el mensaje que el estudio de animación añade a la lista oficial, invitación que los y las fans en México se han tomado con seriedad.

¿Qué es The Amazing Digital Circus y de qué trata?

Creada por Gooseworx y estrenada el 13 de octubre de 2023 mediante YouTube, El Asombroso Circo Digital —su traducción en Latinoamérica— es una serie web independiente de animación surrealista y comedia oscura, destacó desde su piloto por ser una propuesta que exploraría el terror psicológico de las llamadas ‘backrooms’, además de conflictos existencialistas, con aventuras irreverentes en un circo virtual.

La historia sigue a un grupo de humanos que han quedado varados en un mundo virtual de temática circense, adquiriendo una forma caricaturizada que va desde una arlequín, un conejo o un listón con máscara de comedia/tragedia, todos ellos atrapados en el surrealismo virtual sin conocer la salida o quiénes fueron antes de llegar a ese lugar.

Acosados por ¿una IA, entidad, lo que sea? inestable llamada Cain, los personajes del circo lidiarán con aventuras imposibles que podrían despertar traumas psicológicos... o algo peor.

El episodio final tendrá la duración de una hora y será transmitido por YouTube el 19 de junio de 2026, sin embargo, la proyección en cines está programada para dos semanas antes del estreno en internet.