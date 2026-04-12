Exatlón México Duelo de Eliminación: ¿quién será el eliminado este domingo 12 de abril?

¿Quién gana Exatlón México hoy 3 de abril? Foto: Especial

La tensión vuelve a apoderarse de las playas de Exatlón México este domingo 12 de abril de 2026, en una noche que promete mover por completo la estrategia de los equipos Rojo y Azul.

El programa de hoy se perfila como uno de los más intensos de la temporada, ya que se definirá la permanencia de una atleta en el Duelo de Eliminación número 27.

Durante las últimas horas, ha salidoa la luz una filtración que ya incendió redes sociales, pues todo apunta a que una mujer abandonará la competencia esta noche.

Lo más importante del programa de hoy domingo 12 de abril

La emisión de esta noche llega con máxima presión para las mujeres de ambos equipos, ya que el duelo por la permanencia pondrá frente a frente a varias de las atletas más fuertes del reality.

¿Qué com petidoras podrían estar en riesgo?

De acuerdo con los sucesos que han pasado durante la semana de competencia, todo apunta a que las siguientes competidoras podrían estar en riesgo de ser eliminadas este domingo:

Equipo Rojo

Karol

Jazmín

Paulette

Equipo Azul

Valery

Katia

Evelyn

¿Quién sería la eliminada de Exatlón México hoy domingo 12 de abril?

De acuerdo con los spoilers más difundidos, la eliminación recaería en una mujer, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de la producción. Lo que sí es claro es que el foco está en las atletas mencionadas por ambos equipos, con especial atención en Paulette, Karol, Katia y Evelyn, quienes han protagonizado varios de los circuitos más tensos de la semana.

A qué hora empieza Exatlón México hoy y dónde verlo EN VIVO

Uno de los datos más buscados este domingo es el horario.

El programa se transmite este domingo 12 de abril a las 8:00 PM, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca Uno.