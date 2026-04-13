¿Cuándo inicia la Feria de San Marcos 2026? Fechas y artistas confirmados

En los próximos días iniciará la Feria de San Marcos 2026, por lo que aquí te compartimos la cartelera completa con todos los artistas que se presentarán en esta edición; conoce todos los detalles.
Esta edición de la Feria Nacional de San Marcos contará con 23 conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran David Guetta, J Balvin, Grupo Frontera y Empire of the Sun.
¿Cuándo inicia y termina la Feria de San Marcos 2026? Fechas oficiales
La Feria Nacional de San Marcos 2026 comenzará este sábado 18 de abril y terminará el 10 de mayo; a lo largo de ese tiempo habrá cerca de 2 mil eventos, de los cuales el 80% serán gratuitos.
En la 198.ª edición de la Feria de San Marcos podrás disfrutar de eventos deportivos, culturales, gastronómicos y musicales.
Cartelera de la Feria de San Marcos 2026: Artistas confirmados
Esta edición de la Feria de San Marcos contará con 23 conciertos gratuitos, los cuales se realizarán en el Foro de las Estrellas Nissan, por lo que aquí te compartimos la cartelera completa:
- 18 de abril: Entre Amigos con Lucero, Emmanuel, Yuri y Mijares
- 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
- 20 de abril: Bryndis por Siempre
- 21 de abril: Goo Goo Dolls
- 22 de abril: J Balvin
- 23 de abril: Lara Campos
- 24 de abril: La Sonora Santanera
- 25 de abril: Andrea Bocelli
- 26 de abril: Álex Fernández y Conjunto Primavera
- 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar
- 28 de abril: Kany García
- 29 de abril: El Mimoso
- 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez
- 1 de mayo: Función de Lucha Libre
- 2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli
- 3 de mayo: Foreigner
- 4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano
- 5 de mayo: Grupo Frontera
- 6 de mayo: Mägo de Oz
- 7 de mayo: Lila Downs
- 8 de mayo: David Guetta
- 9 de mayo: Paulo Londra
- 10 de mayo: Empire of the Sun
¿Qué artistas estarán en el Palenque de San Marcos 2026?
Además de los conciertos en el Foro de las Estrellas Nissan, en el Palenque de la Feria de San Marcos también se presentarán otros artistas, aunque el acceso a ellos será con boletos:
- Viernes 17 y sábado 18 de abril: Carin León
- Domingo 19 de abril: Bronco
- Lunes 20 de abril: Víctor Mendivil
- Martes 21 de abril: María José
- Miércoles 22 de abril: Christian Nodal
- Jueves 23 de abril: Remmy Valenzuela
- Viernes 24 y sábado 25 de abril: Yuridia
- Domingo 26 de abril: Capibaras Tour “El Coyote” y Chuy Lizárraga
- Lunes 27 y miércoles 29 de abril: Juntos Jorge Medina y Josi Cuen
- Martes 28 de abril: Los Parras
- Jueves 30 de abril: Banda MS
- Viernes 1 de mayo: Carlos Rivera
- Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Grupo Firme
- Lunes 4 de mayo: Grupo Duelo
- Martes 5 de mayo: Manuel Turizo
- Miércoles 6 y jueves 7 de mayo: Julión Álvarez
- Viernes 8 de mayo: Oscar Maydon
- Sábado 9 de mayo: Cristian Casto
- Domingo 10 de mayo: Artista sorpresa
¿Dónde es la Feria de San Marcos? Ubicación y sedes principales
La Feria de San Marcos es la más grande de América Latina y se lleva a cabo en el estado de Aguascalientes, principalmente en el Barrio de San Marcos, donde se realizan sus actividades principales y donde se encuentran la Plaza de Toros Monumental, el Jardín de San Marcos y la Isla San Marcos.