¿Cuándo inicia la Feria de San Marcos 2026? Fechas y artistas confirmados Pronto iniciará la Feria de San Marcos 2026; conoce hasta cuándo estará y la cartelera completa de conciertos (Feria Nacional de San Marcos)

En los próximos días iniciará la Feria de San Marcos 2026, por lo que aquí te compartimos la cartelera completa con todos los artistas que se presentarán en esta edición; conoce todos los detalles.

Esta edición de la Feria Nacional de San Marcos contará con 23 conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran David Guetta, J Balvin, Grupo Frontera y Empire of the Sun.

¿Cuándo inicia y termina la Feria de San Marcos 2026? Fechas oficiales

La Feria Nacional de San Marcos 2026 comenzará este sábado 18 de abril y terminará el 10 de mayo; a lo largo de ese tiempo habrá cerca de 2 mil eventos, de los cuales el 80% serán gratuitos.

En la 198.ª edición de la Feria de San Marcos podrás disfrutar de eventos deportivos, culturales, gastronómicos y musicales.

Cartelera de la Feria de San Marcos 2026: Artistas confirmados

Esta edición de la Feria de San Marcos contará con 23 conciertos gratuitos, los cuales se realizarán en el Foro de las Estrellas Nissan, por lo que aquí te compartimos la cartelera completa:

18 de abril: Entre Amigos con Lucero, Emmanuel, Yuri y Mijares

Entre Amigos con Lucero, Emmanuel, Yuri y Mijares 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

Luis Ángel “El Flaco” 20 de abril: Bryndis por Siempre

Bryndis por Siempre 21 de abril: Goo Goo Dolls

Goo Goo Dolls 22 de abril: J Balvin

J Balvin 23 de abril: Lara Campos

Lara Campos 24 de abril: La Sonora Santanera

La Sonora Santanera 25 de abril: Andrea Bocelli

Andrea Bocelli 26 de abril: Álex Fernández y Conjunto Primavera

Álex Fernández y Conjunto Primavera 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

Orquesta Sinfónica Militar 28 de abril: Kany García

Kany García 29 de abril: El Mimoso

El Mimoso 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

José Carreras, Kenny G y López Yáñez 1 de mayo: Función de Lucha Libre

Función de Lucha Libre 2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

Audre y Nuna, Eric Nam y Milli 3 de mayo: Foreigner

Foreigner 4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano 5 de mayo: Grupo Frontera

Grupo Frontera 6 de mayo: Mägo de Oz

Mägo de Oz 7 de mayo: Lila Downs

Lila Downs 8 de mayo: David Guetta

David Guetta 9 de mayo : Paulo Londra

: Paulo Londra 10 de mayo: Empire of the Sun

¿Qué artistas estarán en el Palenque de San Marcos 2026?

Además de los conciertos en el Foro de las Estrellas Nissan, en el Palenque de la Feria de San Marcos también se presentarán otros artistas, aunque el acceso a ellos será con boletos:

Viernes 17 y sábado 18 de abril: Carin León

Carin León Domingo 19 de abril: Bronco

Bronco Lunes 20 de abril: Víctor Mendivil

Víctor Mendivil Martes 21 de abril: María José

María José Miércoles 22 de abril: Christian Nodal

Christian Nodal Jueves 23 de abril: Remmy Valenzuela

Remmy Valenzuela Viernes 24 y sábado 25 de abril: Yuridia

Yuridia Domingo 26 de abril: Capibaras Tour “El Coyote” y Chuy Lizárraga

Capibaras Tour “El Coyote” y Chuy Lizárraga Lunes 27 y miércoles 29 de abril: Juntos Jorge Medina y Josi Cuen

Juntos Jorge Medina y Josi Cuen Martes 28 de abril: Los Parras

Los Parras Jueves 30 de abril: Banda MS

Banda MS Viernes 1 de mayo: Carlos Rivera

Carlos Rivera Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Grupo Firme

Grupo Firme Lunes 4 de mayo: Grupo Duelo

Grupo Duelo Martes 5 de mayo: Manuel Turizo

Manuel Turizo Miércoles 6 y jueves 7 de mayo: Julión Álvarez

Julión Álvarez Viernes 8 de mayo: Oscar Maydon

Oscar Maydon Sábado 9 de mayo: Cristian Casto

Cristian Casto Domingo 10 de mayo: Artista sorpresa

¿Dónde es la Feria de San Marcos? Ubicación y sedes principales

La Feria de San Marcos es la más grande de América Latina y se lleva a cabo en el estado de Aguascalientes, principalmente en el Barrio de San Marcos, donde se realizan sus actividades principales y donde se encuentran la Plaza de Toros Monumental, el Jardín de San Marcos y la Isla San Marcos.