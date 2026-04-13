Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 14 y 15 de abril

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Esta semana se vive un nuevo duelo de ofertas entre Chedraui y Walmart, dos de las principales cadenas de autoservicio en México que concentran sus promociones en productos básicos.

El llamado Martimiércoles de Chedraui se extiende durante el 14 y 15 de abril de 2026, mientras que el Martes de Frescura de Walmart concentra sus descuentos el 14 de abril con una oferta ampliada que incluye proteínas animales.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

El análisis de las ofertas muestra que ambas cadenas coinciden en priorizar frutas de consumo cotidiano, aunque con variaciones relevantes en precios.

Chedraui coloca la piña gota miel en 26.50 pesos por kilo, mientras Walmart reduce ese mismo producto a 22.50 pesos, marcando una diferencia directa en uno de los artículos más visibles de la temporada.

En el segmento de manzanas, Chedraui despliega varias opciones con precios que oscilan entre 49.90 pesos para la variedad Golden mediana y 44.90 pesos en la roja mediana, con un registro adicional de 32.50 pesos por kilo en esta última.

Por su parte, Walmart incorpora una oferta más diversificada con manzana Red Delicious en 40 pesos por kilo, manzana verde en 39.90 y manzana gala orgánica en 39 pesos por paquete de 900 gramos.

El plátano Chiapas en Chedraui se ubica en 14.50 pesos por kilo, uno de los precios más bajos del conjunto analizado, mientras Walmart apuesta por frutas como sandía en 19 pesos y melón chino en 29 pesos, lo que configura estrategias distintas en el tipo de productos destacados.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, Chedraui mantiene una selección más acotada. La cebolla blanca se ubica en 26.90 pesos por kilo y la morada en 29.90, mientras el aguacate Hass presenta dos formatos con precios de 24.50 enmallado y 32.50 por kilo. También incluye acelgas a 9.90 pesos por rollo y apio en 36.50 pesos.

Walmart, por su parte, amplía el espectro con productos como zanahoria a 14.90 pesos por kilo, papa blanca en 36.90 y limón sin semilla en 39.90. A esto se suma cilantro por pieza en 11.90 pesos, lo que refleja una estrategia orientada a cubrir una mayor cantidad de insumos para la despensa diaria.

Además Walmart incorpora cortes de carne y pollo dentro de su esquema promocional. La milanesa de pechuga de pollo alcanza un precio de 179 pesos por kilo, el pollo entero se coloca en 50 pesos y la chuleta natural de cerdo en 132 pesos.

También figuran opciones como milanesa de cerdo en 119 pesos, carne molida de cerdo en 118 y filete de tilapia en 79 pesos por kilo.